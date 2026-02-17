馬年百福具臻福袋討喜 澎湖民眾湧現爭相索取

農曆春節大年初一，馬公城隍廟一條街市集與花海等景點走春人潮湧現，澎湖縣長陳光復到現場向民眾拜年，並發放馬年「百福具臻」福袋，很快就索取一空。

澎湖縣長陳光復今天在秘書長林文藻、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人陪同下，先後前往馬公城隍廟一條街、花海等景點，除向走春民眾賀年合影，還將發放逾5000個馬年「百福具臻」福袋；馬公市長黃健忠也同步發送「馬運亨通」紅包袋，現場大小民眾爭相索取，希望討個吉利。

澎湖防衛指揮部戰鼓隊與舞獅隊今天首次在馬公觀音亭與城隍廟前廣場表演，為新春年節增加歡樂的景象，贏得走春民眾熱烈掌聲。

陳光復表示，馬公城隍廟一條街市集與澎湖休憩園區的花海等景點，是農曆春節連假期間最為吸引人潮的景點之一，雖然天氣有點涼意，但適合民眾走春，廣場與園區還有各種市集，有吃有玩，民眾在年假期間，一起走春踩街、吃美食，享受休閒，感受澎湖故鄉的美好。