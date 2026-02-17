陳其邁初一走春首站拜關聖帝君 新春願望盼兩岸和平、朝野和諧

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天到阿蓮區薦善堂發放春節小紅包。圖／高雄市政府提供
農曆大年初一，高雄市長陳其邁今天前往阿蓮區「薦善堂」參香祈福，發放新春小紅包，陳其邁受訪時被問到新春願望，他說希望兩岸和平、朝野和諧、政局穩定、經濟繁榮，盼朝野趕快通過軍購案、總預算。

阿蓮薦善堂主祀關聖帝君，陳其邁春節走春行程首站選在薦善堂，並發放春節小紅包，他說，當前台灣面臨供應鏈重組及地緣政治等國際挑戰，期許台灣能發揮關聖帝君「過關斬將」與正義的精神，讓經濟發展更加蓬勃，國家平安順遂。

媒體詢問陳其邁新年有什麼新希望，他則說，兩岸和平、朝野和諧、政局穩定、經濟繁榮，這是台灣人民的共同心聲，並特別呼籲朝野政黨應以民生為重，盼立法院能盡速通過包括總預算、軍購案等福國利民的重大法案。

陳其邁說，希望持續的推動城市轉型、極端氣候的挑戰影響高雄愈來愈明顯，希望國泰民安、風調雨順，不要有颱風進來，雨能夠平均下的更多一點點，讓農民都能夠收穫滿滿。

