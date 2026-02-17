快訊

抑制綠鬣蜥數量 學者認為應先訂移除目標

中央社／ 屏東縣17日電

為解決綠鬣蜥野外數量，林業及自然保育署祭出獎勵措施，今年因制度調整，有民眾認為可能出現「抓大放小」狀況；學者則認為，應先掌握擴散狀況，擬定移除目標，才可見成效。

林保署今年改變移除綠鬣蜥獎勵方案，吻肛長30公分以上，從250元上調為300元，未達30公分從100元下調為50元。

屏東捕抓綠鬣蜥的蔡姓獵人說，今年把綠鬣蜥大小隻的價差拉到6倍，可能會造成「抓大放小」的狀況，同時可能造成綠鬣蜥野外族群量擴張，產生對環境及農作物的破壞。

洪姓獵人說，有次看見綠鬣蜥正趴著曬太陽，尾巴有如鞭子般甩動，那時只知道牠曾經是寵物，從沒想過竟氾濫變成農業及生態問題，直到幾年前家裡的紅豆田遭到綠鬣蜥入侵，去年完成訓練課程加入移除行列，但是去年屏東移除量逾13萬隻，創下新高，「好像抓也抓不完」。

屏東科技大學保育研究所副教授陳添喜說，吻肛25公分以上的綠鬣蜥就已經具備繁殖能力，政府獎勵制度，可能導致選擇性捕抓，「若是變成永久事業就完蛋了」。

「不是抓很多，就代表野外族群量有減少」，陳添喜說，應先掌握擴散狀況及野外族群量調查，並擬定移除目標及控制目的，策略移除才能可見成效。而單從移除面並沒辦法解決農損問題，短期之內若沒辦法控制綠鬣蜥數量，就應設法圍網等保護農作物。

相關新聞

農田慘成綠鬣蜥自助餐 屏議員盼納挖蛋獎勵根治

屏東綠鬣蜥移除量逐年增加，農民無奈大半片紅豆田遭啃食，宛如「自助餐吃到飽」；屏東縣議員洪宗麒認為，成蜥抓不勝抓，應開放農...

屏東2025年綠鬣蜥移除量破13萬隻 創歷年新高

外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「...

影／陳其邁最後一次以市長身分拜年 細數台積電等多項不可能任務

高雄市長陳其邁今年底即將卸任，今天發表談話跟市民朋友拜年，並細數上任5年來完成的台積電2奈米廠量產、輕軌成圓、果嶺公園、...

高雄六合夜市新春不撤攤 白天也有年味

高雄六合國際觀光夜市迎接春節連假，過了今晚擺攤後，明天起到2月25日，攤商不撤攤。六合夜市管委會表示，雖攤商晚上才做生意...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

