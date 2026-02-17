快訊

農田慘成綠鬣蜥自助餐 屏議員盼納挖蛋獎勵根治

中央社／ 屏東縣17日電
綠鬣蜥氾濫，屏東去年移除逾13萬隻，民眾認為綠鬣蜥每次可產下約60顆蛋，應將移除綠鬣蜥蛋也納入獎勵制度，從根本移除。（屏東縣議員洪宗麒提供）中央社
綠鬣蜥氾濫，屏東去年移除逾13萬隻，民眾認為綠鬣蜥每次可產下約60顆蛋，應將移除綠鬣蜥蛋也納入獎勵制度，從根本移除。（屏東縣議員洪宗麒提供）中央社

屏東綠鬣蜥移除量逐年增加，農民無奈大半片紅豆田遭啃食，宛如「自助餐吃到飽」；屏東縣議員洪宗麒認為，成蜥抓不勝抓，應開放農民捕抓及挖蛋都納入獎勵制度，藉以根治。

依林業及自然保育署今年移除綠鬣蜥獎勵方案，吻肛長30公分以上為300元，未達30公分為50元，須為受訓認證的民眾；屏東縣去年綠鬣蜥移除量13萬262隻，數量為全台之冠，其次為高雄市約6萬2000隻。

洪姓農民說，自己種植的紅豆田，曾遭到綠鬣蜥啃食嫩芽大半片，根本成了自助餐吃到飽，為了保護農作物，添購漁網圍住作物加高1.5公尺，避免綠鬣蜥入侵，就連賣漁網的店家都笑稱「現在漁網不是在捕魚，而是在防綠鬣蜥」，可見危害嚴重。

洪宗麒說，依現行捕抓綠鬣蜥獎勵制度，考量民眾安全，必須先完成教育訓練課程，才可捕抓綠鬣蜥，但現實狀況是農民發現綠鬣蜥入侵農田，通報後等人來抓，「綠鬣蜥會待在原地等人來抓嗎？」早就吃飽逃走了，應開放農民捕抓後也可以兌換獎勵。

「挖蛋獎勵也要納入」，洪宗麒說，屏東綠鬣蜥移除量在5年內從8000多隻，增長到13萬隻，以每隻母綠鬣蜥可生下約60顆蛋來推算，可知繁殖速度相當驚人，有時獵人一晚可以抓上百隻，根本抓不勝抓，必須將移除綠鬣蜥的蛋也納入獎勵，從根本移除。

綠鬣蜥 屏東縣 農民

