屏東2025年綠鬣蜥移除量破13萬隻 創歷年新高

中央社／ 屏東縣17日電
綠鬣蜥氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻創當地新高，也居全國之冠。（屏東縣議員洪宗麒提供）中央社
外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「護豆專案」，並讓水利志工加入巡查，盼以通報紀錄作為防治熱點依據。

屏東縣自民國108年起每年綠鬣蜥的移除數量都居全國之冠，為杜絕外來種綠鬣蜥，縣府開辦移除訓練課程，去年全年移除量達創新高的13萬262隻。

綠鬣蜥肆虐，因其喜好嫩葉及嫩芽的習性，農作物遭到啃食，農民苦不堪言。洪姓農民說，自己在萬丹種植紅豆，每當田間長出嫩芽時，就會遭到綠鬣蜥啃食，一分地就啃掉大半面積，為了搶救紅豆，圍網阻絕綠鬣蜥進入，再參加移除課程，「與綠鬣蜥抗戰」。

縣府農業處表示，為保護農作物，去年於紅豆栽種期間，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉及東港鎮等主要紅豆栽培的鄉鎮市，執行「護豆專案」，並加強熱點區域移除作業，降低農民損失風險。

另外，縣府推動水利志願服務，除協助鄰近排水系統巡查，因應綠鬣蜥擴散趨勢，將其生態習性等納入教育訓練，盼藉由通報紀錄，協助農業單位作為防治熱點依據。

農業處長鄭永裕表示，林業及自然保育署今年改變移除綠鬣蜥獎勵方案，吻肛長30公分以上，從250元上調為300元，未達30公分100元下調為50元，去年以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵，今年改發較為實用的3大超商禮券。

農田慘成綠鬣蜥自助餐 屏議員盼納挖蛋獎勵根治

屏東綠鬣蜥移除量逐年增加，農民無奈大半片紅豆田遭啃食，宛如「自助餐吃到飽」；屏東縣議員洪宗麒認為，成蜥抓不勝抓，應開放農...

屏東2025年綠鬣蜥移除量破13萬隻 創歷年新高

外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「...

影／陳其邁最後一次以市長身分拜年 細數台積電等多項不可能任務

高雄市長陳其邁今年底即將卸任，今天發表談話跟市民朋友拜年，並細數上任5年來完成的台積電2奈米廠量產、輕軌成圓、果嶺公園、...

高雄六合夜市新春不撤攤 白天也有年味

高雄六合國際觀光夜市迎接春節連假，過了今晚擺攤後，明天起到2月25日，攤商不撤攤。六合夜市管委會表示，雖攤商晚上才做生意...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

