影／陳其邁最後一次以市長身分拜年 細數台積電等多項不可能任務

高雄市長陳其邁今年底即將卸任，今天發表談話跟市民朋友拜年，並細數上任5年來完成的台積電2奈米廠量產、輕軌成圓、果嶺公園、演唱會經濟等多項看似不可能的任務，「未來不論身在何方，高雄永遠是我們心之所在的故鄉」。

今天是除夕，高雄市長陳其邁透過影片拜年。他表示，今年是他任期內最後一次以市長身分向大家拜年，且跟市民朋友碎碎念、聊聊天，他特別要感謝市民一路以來的信任與支持，讓市府團隊5年來完成好多看似不可能的事情。

如台積電2奈米製程在高雄量產，為產業轉型奠定重要里程碑；輕軌成圓全線通車，串聯捷運、公車與渡輪系統；比紐約中央公園還大的果嶺自然公園與澄清湖綠廊充滿親子歡笑聲，以及幾乎每個周末舉辦的演唱會與大型活動，讓高雄成為全台灣最有活力的城市。

陳其邁也提及，「2026高雄冬日遊樂園」與日本經典國際IP超人力霸王合作，於愛河灣、高雄捷運美麗島站「光之穹頂」、高雄車站、美濃花海等地設置多組主題藝術裝置，歡迎市民朋友在春節期間走春賞景，留下美好回憶。