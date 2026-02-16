高雄六合夜市新春不撤攤 白天也有年味

高雄六合國際觀光夜市迎接春節連假，過了今晚擺攤後，明天起到2月25日，攤商不撤攤。六合夜市管委會表示，雖攤商晚上才做生意，但是，卻可以讓返鄉遊子及觀光客路過時感受夜市氣氛。

六合觀光夜市發展促進會理事長莊惠民說，春節假日有很多在外工作的市民返鄉過節，攤商晚上擺夜市，白天不撤攤，讓回鄉的人白天也能重溫六合夜市氣氛，攤商也不必在年節期間還為擺攤、收攤勞動。

莊惠民說，由於六合夜市白天不撤攤，相對道路比較窄，才向警方申請路權，希望往來車輛減速慢行。

高雄市警新興分局表示，春節假期六合商圈將迎來走春熱潮，為避免車流交織影響興致，請民眾留意即時告示，並遵循現場員警與義交的指揮疏導。