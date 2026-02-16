從掌中戲到偶盔 蘇志榮意外成就一生工藝

工藝師蘇志榮從小就對布袋戲情有獨鍾，12歲拜師學藝、1979年創立「錦五洲掌中劇團」，以生動戲偶操作和渾厚口白聲名遠播。他為了掌中戲偶開始製作頭盔，意外成就了一生工藝。

蘇志榮有個「紅燈師」的稱號，「紅燈」這個角色源自布袋戲中一位正義感十足的角色，蘇志榮的友人覺得他如「紅燈」一樣，富有正義感，常常出手相助，因此都叫他「紅燈」。

蘇志榮製作戲偶頭盔的工藝精湛聞名全台，過去曾一度成為全台7成布袋戲團的主要供應者。他謙虛地說，「偶盔是比較特殊的東西，也只有戲團的人使用，自己的這番事業是因為戲團的人捧場出來的」。

「我開始在做時從沒想過會一直走這條路，還會賣出那麼多帽子」，蘇志榮過去主業是演布袋戲，「因為戲偶需要頭盔，但是下的訂單一直沒有到貨，我就開始自己做。」

剛開始投入偶盔製作只打算自己使用，但有朋友看到做工精緻就拿出去賣，「一賣就一傳十、十傳百訂單接不完」，直到現在訂單還是做不完。

蘇志榮從小就在劇團長大，雖然是從演戲開始，但連同道具製作的流程他都記在頭腦裡。

他說，投入大量時間製作頭盔後勢必會犧牲其他的事，而自己犧牲的正是演戲，過去都是主演，但製作偶盔需要花很長的時間，有時一做就是半天。

雖然演戲的時間變少，但蘇志榮自豪地說，自己仍花時間到學校教小朋友演偶戲，高雄的許多學校都拿到很多獎項，他也十分與有榮焉；即使已是大師級人物，他也不藏私，曾開班授課傳授頭盔製作技藝。

談起傳承，蘇志榮說，從沒想過這樣的工藝最後會獲得國家的認證，一路上要感謝的人很多，因為大家的幫忙讓他可以專心製作，現在他的孩子、學生都努力學習把這項技藝傳承下去。

文化局表示，布袋戲偶盔帽為傳統表演藝術「布袋戲」實踐中不可或缺的物件，蘇志榮以長期現場觀察、演出體悟及自學過程，累積製作經驗，精通完整的盔帽製作工序，具備獨特技法及設計製作文化脈絡。

蘇志榮製作的盔帽曾獲黃海岱、黃俊雄等著名布袋戲師，以及具無形文化資產保存身分之團體，如「明世界掌中劇團」、「長義閣掌中劇團」等多家布袋戲團青睞使用。