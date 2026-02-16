男性投入針線人生 林全誠為刺繡工藝帶來不同視角

快訊

中央社／ 高雄16日電
高雄旗津刺繡工藝家林全誠（圖），自幼就跟隨父親學習傳統刺繡，從事台灣刺繡至今近一甲子，2025年獲認證為文化資產保存者。中央社
高雄旗津刺繡工藝林全誠，自幼就跟隨父親學習傳統刺繡，從事台灣刺繡至今近一甲子。林全誠說，「雖然傳統觀念覺得刺繡是女性做的事，但男性可為刺繡工藝帶來不同的力道與視角，這是一門動腦的創作。」

去年獲高雄市文化局認定為文化資產保存者的林全誠說，「刺繡是一門極度講究細膩的藝術」，從一開始的畫工構圖開始，每一針、每一線的層次感與美感，都要經過動腦計算與創意思維。

他說，儘管傳統觀念上認為刺繡多是女性從事的工作，但過去的時代「父親做什麼孩子就學什麼」，他以男性身分投入，也發現刺繡不只是手藝的展現，更需要動腦，「刺繡必須透過縝密構思，一步一步地把最完美的工藝呈現出來。」

「刺繡的分分秒秒都在動腦調整」，林全誠說，刺繡最大的挑戰就是動腦，這也正是他對這項工藝的信心和興趣，不斷挑戰自己的極限與榮耀。

他說：「刺繡不只是體力活，更需具備紮實的畫工與構圖能力，唯有先勾勒出完美的構圖，才能精確呈現刺繡的層次感與美學觀。」

談起刺繡，林全誠眉宇間透露著熱情說，台灣刺繡雖源自中國大陸4大名繡（蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡），卻在台灣發展出獨特的創意，成就「台灣繡」文化；台灣繡特色為「立體繡」，透過精湛的鋪棉與塑棉技巧，讓繡品上的神祇、人物或圖案呈現出如浮雕般的立體感，畫面更顯生動、栩栩如生。

林全誠說，自己主要被認定的文化保存部分是在「宗教工藝刺繡」，台灣刺繡雖源自4大名繡，但在台灣整體發展幾乎都圍繞在宗教部分，經由宗教與生活文化的融合，將原本平面的刺繡「浮雕化」，成就獨特的「台灣繡」。

林全誠略帶滿足地說，在與大陸交流時，對方也對「台灣繡」讚譽有加，而自己得獎是一路辛苦過程中最大的榮耀，盼這份榮耀可以讓更多人看到旗津在地文化的光芒。

