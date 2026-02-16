快訊

從刺繡到戲偶盔帽 高雄新認定兩名文資保存者

中央社／ 高雄16日電
高雄市文化局在2025年底新認定兩位文化資產保存者，包含傳統工藝類「刺繡」項目，保存者為藝師林全誠（左3），以及文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」，保存者藝師蘇志榮（右3）。中央社
高雄市文化局去年底新認定兩名文化資產保存者，包含傳統工藝類「刺繡」項目，保存者為藝師林全誠，及文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」，保存者是藝師蘇志榮。

高雄市目前已登錄37項無形文化資產項目、4項文化資產保存技術，總共指定51位保存者。授證儀式不僅僅是法定程序，對文化奉獻者而言更是榮耀的表彰。

林全誠因父親福州師林清水於旗津經營龍鳳繡莊，自幼耳濡目染下學習刺繡工藝，對於繡莊主要承製的神衣、八仙綵、桌裙、頭旗等繡品製作工序嫻熟，擅長的技術是宗教繡品人物臉部的「開臉」、高繡與金蔥平繡技術。

至於業界人稱「紅燈師」的蘇志榮，以長期現場觀察、演出體悟及自學過程，累積製作經驗，精通完整的盔帽製作工序，具備獨特技法及設計製作文化脈絡。

高雄過去幾年在「傳統表演藝術」領域通過皮影戲、傀儡戲、客家八音、南管音樂、踏涼傘等無形文化資產項目，皮影戲的登錄保存團體有東華皮影劇團、永興樂皮影劇團、復興閣皮影戲劇團等。

傀儡戲獲認證的團體是錦飛鳳傀儡戲劇團，文化局表示，錦飛鳳傀儡戲劇團是高雄市目前唯一登錄「傀儡戲」的無形文化資產保存團體，目前已傳承百年，現在的團長薛熒源已是第4代，劇團現今致力於傳承扎根，將傀儡戲從宗教儀式拓展至表演藝術，讓傳統技藝進入劇場。

在「傳統工藝」領域，近年來有「糊紙」藝師陳志良、「傳統彩繪」藝師張財雄、馮進興、蘇榮仁。陳志良來自傳承5代的百年糊紙家族，他製作的紙物造型栩栩如生，既寫實又神形俱全。文化局表示，小港龍湖廟的大士爺祭典，長期由陳志良打造5.2公尺大士爺糊紙金身。

針對「傳統彩繪」部分，文化局說明，傳統彩繪範圍廣泛，包括寺廟裝飾、王船彩繪等，這些都是傳統彩繪匠人藝師藉由豐富的案場經驗，一筆一筆勾勒上色而成，台灣的傳統彩繪背後蘊含一套相當嚴謹、繁複的工序，並經過藝師的技術展現獨特文化脈絡。

文化資產 彩繪 文化局

