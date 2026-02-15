影／左營太子宮遶境再爆違停放焰火 高市府開95張罰單

高雄市左營太子宮昨天申請舉辦廟會活動，除了在蓮池潭違規施放焰火炸向人群，今天警方調閱相關影像，發現這場廟會活動另在他路段，也以至少6輛小貨車沿路違規施放焰火，將依道路交通處罰條例開罰。

據高雄市政府統計，左營太子宮這次廟會活動，警方先前已開出78張罰單，包括未戴安全帽56張、闖紅燈14張、違規擺攤6張，以及遶境逾時2張，今天又發現加6輛小貨車沿路施放焰火，共計開出84張罰單。另外，高雄市環保局也舉發製造噪音1張罰單、違反廢棄物清理法10張，連警方告發的罰單，總共已開出95張罰單。

高雄市左營警分局表示，昨晚同家廟會活動，陣頭經過左營區海平路、軍校路等路段，有6輛小貨車違規停車，並施放焰火；因停車處是禁止停車路段，雖然主辦單位曾申請路權，但是卻違規停車施放焰火，並製造噪音、垃圾，警方也將再另函請市府主管機關依法裁處。