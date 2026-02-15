快訊

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定「2條件」

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

影／左營太子宮遶境再爆違停放焰火 高市府開95張罰單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄左營太子宮陣頭貨車違規停車施放焰火。記者林保光／翻攝
高雄左營太子宮陣頭貨車違規停車施放焰火。記者林保光／翻攝

高雄市左營太子宮昨天申請舉辦廟會活動，除了在蓮池潭違規施放焰火炸向人群，今天警方調閱相關影像，發現這場廟會活動另在他路段，也以至少6輛小貨車沿路違規施放焰火，將依道路交通處罰條例開罰

據高雄市政府統計，左營太子宮這次廟會活動，警方先前已開出78張罰單，包括未戴安全帽56張、闖紅燈14張、違規擺攤6張，以及遶境逾時2張，今天又發現加6輛小貨車沿路施放焰火，共計開出84張罰單。另外，高雄市環保局也舉發製造噪音1張罰單、違反廢棄物清理法10張，連警方告發的罰單，總共已開出95張罰單。

高雄市左營警分局表示，昨晚同家廟會活動，陣頭經過左營區海平路、軍校路等路段，有6輛小貨車違規停車，並施放焰火；因停車處是禁止停車路段，雖然主辦單位曾申請路權，但是卻違規停車施放焰火，並製造噪音、垃圾，警方也將再另函請市府主管機關依法裁處。

警方表示，這6輛小貨車違規停車在道路上施放焰火，行為已影響道路通行安全，將依違反道路交通管理處罰條例，對汽車駕駛人車開罰，可處600元至1200元罰罰鍰，並持續清查其他違規行為。

高雄左營太子宮陣頭貨車違規停車施放焰火。記者林保光／翻攝
高雄左營太子宮陣頭貨車違規停車施放焰火。記者林保光／翻攝
高雄左營太子宮陣頭貨車違規停車施放焰火。記者林保光／翻攝
高雄左營太子宮陣頭貨車違規停車施放焰火。記者林保光／翻攝

罰單 高雄市 開罰

延伸閱讀

影／陳其邁小年夜參香 宣布新台17線明年初直通左營

左營蓮池潭焰火射炸人群 消防局證實施放不符申請！開鍘罰3至15萬元

影／高雄蓮池潭放焰火炸人群 觀眾驚魂「逃命」 轟誇張

影／高雄橋頭野火延燒4小時 居民錄到尾牙宴放煙火釀災

相關新聞

左營蓮池潭焰火射炸人群 消防局證實施放不符申請！開鍘罰3至15萬元

高雄左營蓮池潭昨晚因廟宇辦施放焰火活動，焰火失控炸向人群，雖無觀眾受傷卻造成一陣恐慌。消防局今天查出廠商施放焰火不符合申...

影／左營太子宮遶境再爆違停放焰火 高市府開95張罰單

高雄市左營太子宮昨天申請舉辦廟會活動，除了在蓮池潭違規施放焰火炸向人群，今天警方調閱相關影像，發現這場廟會活動另在他路段...

台24線上屏東霧台注意 3處測速照相地點速限僅30公里

春節期間許多遊客喜歡走台24線上屏東縣霧台鄉山區遊玩，里港警分局提醒，台24線經過三德檢查哨後，為避免超速防制交通事故，...

影／陳其邁小年夜參香 宣布新台17線明年初直通左營

春節連假，高雄市長陳其邁趁今天小年夜，到楠梓等地廟宇參香，並當眾宣布，新台17線預計明年初可通到左營，配合台積電設廠，將...

屏東潮州春節市集將開跑 公所推行動導航網站找停車位不迷路

屏東縣潮州鎮近年來觀光快速發展，為了為提升遊客旅遊的便利性及整體觀光品質，公所推出「潮州行動導航」網站，打造一站式旅遊指...

濃霧打亂馬祖海空交通 福澳港候船室湧入大量民眾

馬祖南竿、北竿機場受濃霧影響，今天上午暫停起降；兩馬小三通則因中方港口濃霧影響，延後開航。春節連假第2天，因空中與海上交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。