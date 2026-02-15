快訊

台24線上屏東霧台注意 3處測速照相地點速限僅30公里

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東台24線經過三德檢查哨後，設置一處固定測速點及二處移動測速點，限速30公里。圖／警方提供
屏東台24線經過三德檢查哨後，設置一處固定測速點及二處移動測速點，限速30公里。圖／警方提供

春節期間許多遊客喜歡走台24線上屏東縣霧台鄉山區遊玩，里港警分局提醒，台24線經過三德檢查哨後，為避免超速防制交通事故，在27.98公里處設置一處固定測速點；31.7公里及38.1公里處設置二處移動測速點，限速30公里，駕駛要特別注意。

警方表示，台24線經過三德檢查哨後往霧台方向，路幅變窄、道路坡度沿著山勢起伏，最大坡度200公尺9%，且髮夾彎多，去年12月發生2件死亡車禍，都與行車速度過快有關。

警方表示，為避免超速防制交通事故，才會設置測速照相，並加強宣導周知，於三德檢查哨民眾登記入山時，以廣播、立牌及員警口頭提醒民眾，希望民入山前即充分掌握警方執法資訊，遵守限速及行車安全。

分局長邱逸樵表示，警方取締是手段而不是目的，會不斷宣傳避免民眾受罰，希望民眾都能遵守速限，小心行駛，快樂出遊，平安回家。

屏東台24線經過三德檢查哨後，設置一處固定測速點及二處移動測速點，限速30公里。圖／警方提供
屏東台24線經過三德檢查哨後，設置一處固定測速點及二處移動測速點，限速30公里。圖／警方提供
屏東台24線經過三德檢查哨後，設置一處固定測速點及二處移動測速點，限速30公里。圖／警方提供
屏東台24線經過三德檢查哨後，設置一處固定測速點及二處移動測速點，限速30公里。圖／警方提供

