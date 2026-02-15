聽新聞
影／陳其邁小年夜參香 宣布新台17線明年初直通左營
春節連假，高雄市長陳其邁趁今天小年夜，到楠梓等地廟宇參香，並當眾宣布，新台17線預計明年初可通到左營，配合台積電設廠，將帶給左楠地區繁榮進步，將令左楠生活品質進一步改善。
陳其邁今天上午先後到右昌元帥廟、後勁鳳屏宮、楠梓中埔代天宮等廟宇參拜，發市府開運小紅包給民眾，他並率市府團隊，向民眾深深一鞠躬，感謝市民對市府的支持，同時也擺出「超人力霸王」的象徵手勢，把握機會宣傳，邀請民眾前往愛河灣與高雄港16至18號碼頭，看超人力霸王。
陳其邁上午到右昌元帥廟參拜後，當眾宣布，新台17線年底就能通到高雄捷運世運站，明年初可以通到左營，配合台積電的設廠，將帶給左楠地區繁榮進步，將令左楠生活品質進一步改善。
