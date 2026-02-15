快訊

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陳其邁小年夜參香 宣布新台17線明年初直通左營

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）趁小年夜到楠梓區廟宇參香，趁機當眾宣布，新台17線明年初可通到左營。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（中）趁小年夜到楠梓區廟宇參香，趁機當眾宣布，新台17線明年初可通到左營。記者林保光／攝影

春節連假，高雄市長陳其邁趁今天小年夜，到楠梓等地廟宇參香，並當眾宣布，新台17線預計明年初可通到左營，配合台積電設廠，將帶給左楠地區繁榮進步，將令左楠生活品質進一步改善。

陳其邁今天上午先後到右昌元帥廟、後勁鳳屏宮、楠梓中埔代天宮等廟宇參拜，發市府開運小紅包給民眾，他並率市府團隊，向民眾深深一鞠躬，感謝市民對市府的支持，同時也擺出「超人力霸王」的象徵手勢，把握機會宣傳，邀請民眾前往愛河灣與高雄港16至18號碼頭，看超人力霸王。

陳其邁上午到右昌元帥廟參拜後，當眾宣布，新台17線年底就能通到高雄捷運世運站，明年初可以通到左營，配合台積電的設廠，將帶給左楠地區繁榮進步，將令左楠生活品質進一步改善。

高雄市長陳其邁今到楠梓區廟宇參香，率團隊向民眾深深一鞠躬。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今到楠梓區廟宇參香，率團隊向民眾深深一鞠躬。記者林保光／攝影

陳其邁 台積電 人力

延伸閱讀

陳其邁送超人力霸王提燈 蔡英文回贈福氣加碼

春節連假參香 陳其邁率市府首長感謝5年支持

高市早苗率自民黨勝選 陳其邁喊「高市挺高市」

高雄恐變天...賴瑞隆喊團結 陳冠安酸2018輸「不就是新潮流袖手旁觀」

相關新聞

左營蓮池潭焰火射炸人群 消防局證實施放不符申請！開鍘罰3至15萬元

高雄左營蓮池潭昨晚因廟宇辦施放焰火活動，焰火失控炸向人群，雖無觀眾受傷卻造成一陣恐慌。消防局今天查出廠商施放焰火不符合申...

影／陳其邁小年夜參香 宣布新台17線明年初直通左營

春節連假，高雄市長陳其邁趁今天小年夜，到楠梓等地廟宇參香，並當眾宣布，新台17線預計明年初可通到左營，配合台積電設廠，將...

屏東潮州春節市集將開跑 公所推行動導航網站找停車位不迷路

屏東縣潮州鎮近年來觀光快速發展，為了為提升遊客旅遊的便利性及整體觀光品質，公所推出「潮州行動導航」網站，打造一站式旅遊指...

濃霧打亂馬祖海空交通 福澳港候船室湧入大量民眾

馬祖南竿、北竿機場受濃霧影響，今天上午暫停起降；兩馬小三通則因中方港口濃霧影響，延後開航。春節連假第2天，因空中與海上交...

打破藩籬！東港飲料店闆娘學印尼語博感情 漁工都稱「姐姐」

外籍漁工人數在屏東東港持續增加，在地居民起先排拒多於接納，但港邊一家飲料店老闆娘卻主動打破藩籬，向漁工學印尼語博感情，與...

常客笑胖子的份量！屏東新住民安娜開的便當店 提供家鄉菜暖漁工胃

來自印尼的新住民安娜，看準屏東東港漁港與周邊工廠移工商機，在港邊開起便當店；多年來，不僅以家鄉菜暖了漁工的胃，也以人際支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。