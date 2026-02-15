屏東潮州春節市集將開跑 公所推行動導航網站找停車位不迷路

屏東縣潮州鎮近年來觀光快速發展，為了為提升遊客旅遊的便利性及整體觀光品質，公所推出「潮州行動導航」網站，打造一站式旅遊指引平台，協助民眾快速掌握鎮內停車資訊、活動動線與觀光亮點，讓遊客可以按圖索驥，更便利順暢地旅遊潮州。

「潮州行動導航」網站由公所與大仁科大多媒體設計系合作開發建置，整合周邊停車場資訊、交通管制公告、活動市集資訊、老街導覽與觀光動線規畫，民眾可即時查詢相關資訊，提升旅遊順暢度，民眾停好車後，即可依照建議路線展開老街漫遊與深度體驗。

潮州鎮公所主秘王建元表示，每逢春節及大型活動期間，潮州建基老街與三山國王廟周邊人車潮爆滿。為減少遊客因不熟悉路況而反覆繞行，公所盤整周邊停車場位置、步行時間與使用說明，藉由電子地圖導航連結，讓民眾可依距離與便利性選擇合適停車場。

公所也在潮州日式歷史建築文化園區，設置一座潮州行動導航QR Code導引牌，方便遊客用手機掃描進入。王建元表示，日式園區周邊是潮州遊客的密集區域，公所設置第一座導引牌，並在過年期間進行測試，若成效良好，未來將在鎮內各景點及交通要對擴大設置，方便遊客。