左營蓮池潭焰火射炸人群 消防局證實施放不符申請！開鍘罰3至15萬元

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄蓮池潭昨晚施放焰火，焰火炸向人群。圖／擷取Threads／jasmineshao0719
高雄左營蓮池潭昨晚因廟宇辦施放焰火活動，焰火失控炸向人群，雖無觀眾受傷卻造成一陣恐慌。消防局今天查出廠商施放焰火不符合申請計畫內容，將依違反爆竹煙火管理條例，處罰3萬元至15萬元罰鍰。

據了解，左營太子宮在施放焰火計畫中，在蓮池潭水面設5座浮台，另在環潭路蓮潭物產館後方碼頭，以1輛大型吊臂車懸吊300顆煙火，水、陸施放焰火。

高雄市消防局今天證實，其中吊臂車懸煙火的「吊車風火輪」，依申請計畫，焰火應射向蓮池潭水域，但昨晚卻射向陸地民眾觀賞區，明顯違反計畫內容，違反爆竹煙火管理條例。

高雄市消防局表示，主辦單位左營太子宮1月28日送件申請施放焰火，消防局依煙火種類、施放位置及安全距離等項目審查合格，並事先檢查過設置的煙火才准予依申請計劃施放焰火，也派人車戒備，可是發生焰火施放失控，經蒐證確實，認為廠商違反申請內容。

左營太子宮施放焰火活動原經消防局審查合格，且擴大安全區域至1倍多，由半徑20公尺擴大到半徑42公尺。但消防局發現，昨晚施放距離約88公尺，不僅未向潭面施放，反而射向岸際人群，施放距離遠超過申請範圍，且並無任何安全管制措施，造成觀眾恐慌，將依法裁罰3萬元至15萬元罰鍰。

消防局並表示，昨晚至今天上午召開記者會，並未接到有人遭焰火灼傷的通報。

高雄蓮池潭昨晚施放焰火，焰火炸向人群，1名婦人趕緊護著小孩「逃命」（紅圈處）。圖／擷取Threads／jasmineshao0719
高雄市消防局針對昨蓮池潭施放焰火失控，查出主辦單位施放目標不符計畫，決定開罰。記者林保光／攝影
恐慌 煙火秀 高雄 消防人員

