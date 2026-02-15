濃霧打亂馬祖海空交通 福澳港候船室湧入大量民眾

快訊

中央社／ 連江縣15日電
馬祖南竿、北竿機場，以及南竿福澳碼頭兩馬小三通，15日都因濃霧影響，暫停起降和開航。圖為福澳碼頭候船室湧入大量旅客。中央社
馬祖南竿、北竿機場受濃霧影響，今天上午暫停起降；兩馬小三通則因中方港口濃霧影響，延後開航。春節連假第2天，因空中與海上交通大亂，南竿福澳港候船室湧入大量民眾。

交通部民用航空局今天上午發布訊息，因濃霧影響，南、北竿機場航班暫停起降，旅客注意航班異動。

連江縣政府交通旅遊局上午也宣布，因應航班暫停起降，原定9時30分從南竿福澳往基隆的交通船「新台馬輪」，延後至中午12時開航，並於今天晚間加開「台馬之星」基隆往馬祖航班。原定今晚開航的「新台馬輪」基隆往馬祖航班，則因海象不佳取消。

營運兩馬小三通馬祖至中國福建黃岐、琅岐航線的南北海運，今天上午公告指出，因中國福州海事局15日上午發布濃霧管制，福州閩江內港區局部能見度不足200公尺，故臨時管制禁止船舶進出港。受此影響，今天兩馬小三通航班延後開航；至截稿前，開航時間仍未定。

由於今天是春節連假第2天，許多民眾要到台灣本島與中國過年，空中與海上交通大亂，導致南竿福澳港候船室湧入大量民眾。

民眾陳先生告訴中央社記者，原定今天上午搭機赴台，但因濃霧影響，只好改搭台馬輪；天候影響交通已是馬祖民眾日常，只要能抵達台灣，就已心存感恩。

馬祖 航班 小三通

