打破藩籬！東港飲料店闆娘學印尼語博感情 漁工都稱「姐姐」

中央社／ 屏東縣15日電

外籍漁工人數在屏東東港持續增加，在地居民起先排拒多於接納，但港邊一家飲料老闆娘卻主動打破藩籬，向漁工學印尼語博感情，與顧客發展出真誠友誼，讓漁工都稱她為「姐姐」。

東港港邊有間飲料店，老闆娘是台灣人，客源卻有9成都是印尼漁工。在這間店，他們不用擔心語言隔閡，最常點的綠茶、珍珠奶茶等品項，已翻譯為印尼語菜單，點單、付費及問候的印尼語會話，也難不倒老闆娘。漁工多不記得中文店名，在口耳相傳中，這裡就是「姐姐（Cece）」的店。

Cece在30餘歲時與丈夫一同開店，至今經營約20年。她告訴中央社記者，在漁港旁開店，起初只想著以港區工作人群為主，從未想過鎖定外籍客群。不過當時社會對外籍勞工多半抱持歧視或害怕態度，她是少數友善店家，漁工之間「吃好倒相報」，久而久之形成穩定客群。

印尼客人愈來愈多後，Cece從比手畫腳到試著開口，一句一句向客人學印尼語。從數字、飲料品項，到能叮嚀年輕漁工別亂花錢，甚至進展到能暢談心內話，她變得愈來愈像這群異鄉人的姐姐。

她記得，一名情同手足的漁工曾對她傾訴：「大家都是人，他們也都有眼睛、有鼻子、有感情，只不過國籍不同、生活水準與經濟能力不同，希望不要在異鄉被差別待遇。」

飲料店也如同她兒子形容，逐漸成為一處「服務站」。漁工生病了，Cece會告訴他該去哪家診所、或寫下中文字條，讓他買到對應的藥；漁工瘋足球，她打烊後仍讓他們看到完賽。

Cece的兒子俊宏如今也在店內工作。他說，雖然從小看著漁工出入，但直到近2、3年返鄉才有更多接觸與了解，也才意識到父母經營的店很特別。這名28歲青年承襲母親待客之道，漸漸學會與漁工輕鬆閒聊，印尼語或台語，他說，「很喜歡這種語言與文化不同，卻能透過簡單日常交流感到開心的感覺。」

Cece對外籍漁工的接納並非未曾遭遇質疑，曾有親友以擔心安全為由，建議她把椅子收起來，不要給漁工歇息。她不以為意，只說，都是很熟的客人，不會刻意區別台灣人或印尼人，「移工跟我們，沒什麼不一樣啊」。

