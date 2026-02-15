屏東新住民安娜開的便當店 提供家鄉菜暖漁工胃

來自印尼的新住民安娜，看準屏東東港漁港與周邊工廠移工商機，在港邊開起便當店；多年來，不僅以家鄉菜暖了漁工的胃，也以人際支持接住他們的心，成為異鄉最像家的角落。

安娜的2間店都鄰近漁港，漁工下船走幾步路，就能看見漆著紅白印尼國旗的招牌。便當店隨港區與工廠勞動節奏運作，在陸地或在沿近海作業船隻工作的客人，訂午、晚餐便當時間固定；隨遠洋漁船不定期出現的客人，每逢回港連早餐都要訂，天未亮就得開始張羅；到了週末廠工放假，店內坐下用餐的人就多了起來。

安娜告訴中央社記者，在以新住民身分落腳屏東前，已在台工作5年。印尼人習慣吃得又鹹又辣，台灣口味相對清淡，她初到時也經歷過適應期，因此看到客人喜歡她煮的口味，把飯菜吃得精光還想加飯，總是特別開心。

如同一般台式自助餐店，安娜的店沒有固定菜單，但每天端出的都是香氣濃厚的印尼家常菜。常見的有以椰漿、香茅等辛香料熬煮的仁當牛肉（Rendangsapi）、同樣以綜合香料燉製的咖哩雞（Gulaiayam）、燉煮波羅蜜等，固定班底則有豪邁一匙辣椒醬。盛滿飯菜的便當，被常客笑稱是「胖子吃的份量」。

期刊「食慾」（Appetite）曾有研究回顧指出，熟悉的家鄉食物能喚起移民愉快記憶，減輕文化衝擊帶來的心理壓力，也讓人在異地與原生社群維持連結、獲得情感支持。

安娜的客人上門，也不總為填飽肚子，除了聊天、吃家鄉菜，時常帶著疑難雜症諮詢。在台約20年，安娜講著一口接地氣國語也識字，同鄉若遇困難聯絡不上仲介，便臨時找她當翻譯；有時是陪同就醫，有時是出車禍或交通違規，需要與員警溝通，如今連警方也偶爾登門求助。

店內工作伙伴阿星，因曾任印尼海員同鄉聯誼會FOSPI副會長，仍是不少船員求助窗口，更加深便當店「問事站」角色。雖然生活因此更忙碌，兩人仍樂於對同鄉伸出援手。

安娜說，大家從同一個地方來、都很辛苦，只要一想到對方也是印尼人，就很想幫忙。她希望，這間店能讓客人舒舒服服，「就好像回家一樣」。