快訊

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

貼春聯最佳時段別錯過！慎防8大禁忌 小心福氣跑光又漏財

走過19年...從同鄉聯誼到倡議 東港印尼漁工自我賦權之路

中央社／ 屏東縣15日電

位在屏東東港的印尼海員同鄉聯誼會FOSPI，起初為籌建清真寺而創立。走過19年，組織逐步踏上自我賦權之路，從社會服務到人權倡議前線，成為外籍漁工重要發聲管道。

現活躍於各倡議場景的FOSPI，起點始於漁船上的讀經班。目前任職期間最久的前會長穆札卡（AchmadMudzakir）告訴中央社記者，在東港清真寺成立以前，創辦人Muskin在自己工作的船上發起讀經會，隨著響應人數增加，船隻空間不敷使用，便在港邊租用空間，建置清真寺也就成為大家共識。

回顧2000年代時空背景，穆札卡說，台灣社會普遍歧視外籍移工，不僅對漁工言語與肢體暴力常見，連青少年都會攻擊漁工取樂，加上服務漁工的非政府組織與申訴機制有限，同鄉間自會尋求情感交流與集體安全，形成一個個聯誼會。

將同鄉會凝聚起來的推手，是當時國際社會對伊斯蘭教的敏感度。穆札卡說，清真寺幹部為建寺奔走時，曾向印尼政教組織諮詢，得到不宜貿然興建的建議，原因是世界對幾個恐攻事件記憶猶新，峇里島也曾2度發生慘案，若貿然建寺未必能獲當地人接納，因此建議成立連結族群的社會團體，涵蓋部分宗教事務。2007年，由12個同鄉會組成的FOSPI應運而生。

穆札卡回憶，FOSPI成立之初，辦理活動也多為宗教事務募款。隨著聚會者增加，幹部大約在組織成立5年後，開始嘗試調解勞資糾紛，並代為向仲介爭取權益，自此逐漸與宗教事務形成分水嶺、走向倡議。

他在2018至2025年任內，進一步與NGO組織合作結盟，加強倡議力量，2023年首次前進波士頓國際海鮮展，在國際舞台為漁工人權發聲，此後在各國穩健傳達漁工困境與訴求。

組織在2022年成立工會，也是主要里程碑之一。穆札卡說 ，成為立案團體，才算有正式在台灣社會的發聲管道，並能讓政府回應、正視漁工提出的問題。

除了從政策著手，FOSPI近年也與關注印尼社群的藝文工作者吳庭寬、藍雨楨等人合作，透過展覽、走讀等藝文形式倡議，讓更多台灣人理解主流媒體敘事外的漁工真實生活。

穆札卡說，本地人與漁工之間，不該是上對下的關係，期盼透過持續對話，逐步消弭隔閡，也讓社會認清，外籍漁工是支撐台灣漁業的重要勞動力，並希望移工可以越來越團結，爭取自身權益與保障，延續一路以來的奮鬥。

清真寺 印尼 聯誼

延伸閱讀

印尼揭8大潛在稀土礦區 儲量前景可期

多批印尼餅乾甜味劑超標 香蕉、木薯等口味逾3公噸被要求退運或銷毀

印尼零食檢出甜味劑、黃麴毒素違規 全數邊境攔截

峇里島垃圾問題 印尼總統痛斥地方政府

相關新聞

影／高雄蓮池潭放焰火炸人群 觀眾驚魂「逃命」 轟誇張

高雄左營太子宮舉行「慶成入火安座平安遶境大典」，昨晚在蓮池潭施放焰火，不料焰火炸向人群，人潮紛紛躲避，還有家長急著抱起小...

春節限定 高雄9處景點周邊 增加21處臨時停車場

農曆春節連假開始，出遊最怕停不到車位打壞遊興。高雄市政府宣布大年初一至初五在旗津、美濃等九處景點周邊開放廿一處臨時停車場...

邁入第20年 金廈煙火初一同步施放

「金廈兩岸春節煙火施放」邁入第二十年，大年初一晚間八時將在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口，以及廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放...

高雄蓮池潭廟會遶境交通管制 居民怨「回不了家」

高雄市左營區蓮池潭一帶今天下午舉行廟會遶境活動，沿線實施交通管制，居民透過臉書社群，發文抱怨交通受阻，直指「連住戶都不能...

影／超人力霸王魅力無法擋 閃光召集令嗨翻高雄港18號碼頭

超人力霸王旋風席捲港都，高雄市觀光局今天在高雄港18號碼頭舉辦「閃光召集令」活動，小朋友高舉應援手環、爭相與英雄合影，歡...

金門縣長陳福海市場拜年父子同框超醒目 人潮塞爆傳統市場交通險象生

農曆新年將至，金門縣長陳福海今天上午8點多率產業發展處長李銘培、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人，前往新市里傳統市場及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。