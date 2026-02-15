走過19年...從同鄉聯誼到倡議 東港印尼漁工自我賦權之路

位在屏東東港的印尼海員同鄉聯誼會FOSPI，起初為籌建清真寺而創立。走過19年，組織逐步踏上自我賦權之路，從社會服務到人權倡議前線，成為外籍漁工重要發聲管道。

現活躍於各倡議場景的FOSPI，起點始於漁船上的讀經班。目前任職期間最久的前會長穆札卡（AchmadMudzakir）告訴中央社記者，在東港清真寺成立以前，創辦人Muskin在自己工作的船上發起讀經會，隨著響應人數增加，船隻空間不敷使用，便在港邊租用空間，建置清真寺也就成為大家共識。

回顧2000年代時空背景，穆札卡說，台灣社會普遍歧視外籍移工，不僅對漁工言語與肢體暴力常見，連青少年都會攻擊漁工取樂，加上服務漁工的非政府組織與申訴機制有限，同鄉間自會尋求情感交流與集體安全，形成一個個聯誼會。

將同鄉會凝聚起來的推手，是當時國際社會對伊斯蘭教的敏感度。穆札卡說，清真寺幹部為建寺奔走時，曾向印尼政教組織諮詢，得到不宜貿然興建的建議，原因是世界對幾個恐攻事件記憶猶新，峇里島也曾2度發生慘案，若貿然建寺未必能獲當地人接納，因此建議成立連結族群的社會團體，涵蓋部分宗教事務。2007年，由12個同鄉會組成的FOSPI應運而生。

穆札卡回憶，FOSPI成立之初，辦理活動也多為宗教事務募款。隨著聚會者增加，幹部大約在組織成立5年後，開始嘗試調解勞資糾紛，並代為向仲介爭取權益，自此逐漸與宗教事務形成分水嶺、走向倡議。

他在2018至2025年任內，進一步與NGO組織合作結盟，加強倡議力量，2023年首次前進波士頓國際海鮮展，在國際舞台為漁工人權發聲，此後在各國穩健傳達漁工困境與訴求。

組織在2022年成立工會，也是主要里程碑之一。穆札卡說 ，成為立案團體，才算有正式在台灣社會的發聲管道，並能讓政府回應、正視漁工提出的問題。

除了從政策著手，FOSPI近年也與關注印尼社群的藝文工作者吳庭寬、藍雨楨等人合作，透過展覽、走讀等藝文形式倡議，讓更多台灣人理解主流媒體敘事外的漁工真實生活。

穆札卡說，本地人與漁工之間，不該是上對下的關係，期盼透過持續對話，逐步消弭隔閡，也讓社會認清，外籍漁工是支撐台灣漁業的重要勞動力，並希望移工可以越來越團結，爭取自身權益與保障，延續一路以來的奮鬥。