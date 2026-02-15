影／高雄蓮池潭放焰火炸人群 觀眾驚魂民怨炸鍋

高雄左營太子宮舉行「慶成入火安座平安遶境大典」，昨晚在蓮池潭施放焰火，不料焰火炸向人群，人潮紛紛躲避，還有家長急著抱起小孩「逃命」，質疑主辦單位沒做好安全措施，甚至有人事後在社群留言「市長又要震怒了」。

主辦單位左營太子宮今天凌晨在臉書粉專表達歉意，表示「感謝十方信眾蒞臨參與，共沐神恩活動，期間若造成交通不便與環境影響，敬請鄉親見諒。本宮已即刻恢復周邊環境整潔，還給社區一份清淨與安心。」

左營太子宮昨天舉行「慶成入火安座平安遶境大典」，在左營蓮池潭施放焰火及無人機表演，並向警方申請路權，管制附近道路交通，但還未施放焰火，便引起周遭居民不滿，說回家被要求改道繞路，1個路口硬生生被擋20分鐘「回不了家」。

直到昨晚間施放焰火，蓮池潭周遭圍聚不少民眾前去觀賞焰火、無人機表演，還有居民戲稱自己在「搖滾區第一排」。

不料，一施放焰火，焰火炸向環潭路的人群，觀眾紛紛四竄躲避。1名婦人趕緊抱著小孩「逃命」，事後在網路社群表示，幸好平安，但認為主辦單位「安全措施沒做好」。

觀看焰火的民眾也質疑「焰火變烽火」、「是在落焰區嗎」、「鹽水烽火先在左營上場」。更有人指主辦單位把蜂炮類的焰火朝兩側放，認為主辦單位團隊「要嘛心臟夠大，要就是不專業」，質疑「這麼近還不劃入管制區，就算是管制區，沒人管制也是一樣誇張」，甚至有人留言「市長又要震怒了」。