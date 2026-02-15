春節限定 高雄9處景點周邊 增加21處臨時停車場

農曆春節連假開始，出遊最怕停不到車位打壞遊興。高雄市政府宣布大年初一至初五在旗津、美濃等九處景點周邊開放廿一處臨時停車場，提供七二一格免費車位。嘉義市政府義昌公園地下停車場也開始試營運，共提供二五三個汽、機車位，部分路邊格位春節期間並暫停收費，紓解市區停車壓力。

因應春節出遊人潮與車潮，高市府在熱門景區釋出臨時停車空間，交通局指已協調九處景點周邊學校、農田水利署工作站、機關轄管場所及民間企業場供臨時停車。但各場開放時間不一，民眾務必留意離場時間，錯過則不再開放進出。

陳姓市民說，旗津、旗山老街等景區，逢年過節人潮塞爆，他們全家曾因繞不到停車位，最後打道回府，敗興而歸。吳姓市民指佛光山佛陀紀念館一帶，春節期間朝山禮佛人潮眾多，車陣綿延，「塞到怕」。

高市交通局表示，這次協調開放的臨時停車空間包括鼓山區南壽山、旗津風車公園、旗山老街周邊、美濃原鄉緣紙傘文化村與東門、福安、竹子門一帶、六龜市區、寶來溫泉、新威地區及內門南海紫竹寺周邊，交通局也將加強稽查民營停車場收費情形，確保民眾消費權益。

另嘉義市西區義昌公園地下停車場也趕在春節前試營運，交通處指這處停車場共一四七席汽車位，公園周邊另設一○六席機車停車彎。市長黃敏惠視察首日營運情形指出，這是嘉義市首座前瞻立體停車場。投入服務後可滿足春節期間龐大停車需求。

交通處長呂獎慧說，場內建置完整智慧停管系統，並整合市府智慧停車平台，民眾可即時掌握剩餘車位資訊。試營運期間採計時收費，廿四日對外全面營運。為減輕民眾春節停車負擔，除夕至初四公有路邊停車格暫停收費；建國二村、復興新村市地重劃範圍內新生延平路口，春節期間也提供四十八席臨時路外汽車位。民眾可善用「愛嘉義APP」查詢車位資訊，減少尋位時間。