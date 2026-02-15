聽新聞
邁入第20年 金廈煙火初一兩岸同步施放

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
「二○二六年金廈兩岸春節煙火施放活動」，初一登場。圖／聯合報系資料照片
「金廈兩岸春節煙火施放」邁入第二十年，大年初一晚間八時將在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口，以及廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放三十分鐘，透過高空煙火交錯綻放，照亮金廈夜空，為新春揭開序幕。煙火施放期間，周邊海域三五○公尺範圍內列為管制區，下午六時起船隻勿入。

縣府觀光處表示，煙火秀以「馬躍新元 銳氣滿乾坤」、「海上生明月 思念化千縷」、「鐵骨柔情 淬鍊和平心」、「燈火連兩岸 攜手築繁華」及「萬象更新 福滿太平年」五大篇章鋪陳，交織出跨海相望的節慶畫面。

觀光處表示，金廈春節煙火是兩岸民眾共同的春節記憶，多年來在小三通往來基礎下，已不僅是節慶活動，更象徵兩地交流與情誼延續，期盼新的一年為兩岸互動注入更多活力。

交通部分，烈嶼鄉上林將軍廟旁停車場當天下午二時起管制，五時後依序開放停車，現場採逆時鐘方向行駛、單側停車。另提供接駁專車往返金城車站與上林將軍廟，去程下午五時四十五分起至六時三十分共四班；回程晚間八時四十分起，三班返抵金城車站，另一班行經山外與沙美車站。

