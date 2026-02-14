犯保澎湖分會贈圍爐年菜 馨生家庭感受社會關懷

犯保協會澎湖分會在春節前夕分赴犯罪被害人家中致贈圍爐年菜組合，讓馨生人知道自己並不孤單，感受到社會的關懷和認同。

犯保協會澎湖分會「溫馨圍爐」春節關懷慰問活動，自11日起至14日分別前往湖西許家與馬公光榮等據點，致贈年菜組合，共計縣內44戶馨生人家庭受惠。

澎湖地檢署檢察長周士榆表示，犯保協會澎湖分會春節關懷慰問活動，是社會共同責任體現，保護犯罪被害人是一項長期且艱巨的任務，今年推出「溫馨圍爐」關懷活動，除了年菜的美味，期能幫助馨生人重建對社會的信任，讓這個春節更加溫馨。

犯保協會澎湖分會表示，春節是台灣最重要的民俗節日，也是團圓時刻，為了讓犯罪被害人（稱馨生人）感受到溫暖，趕在年節前夕，前往探視關懷，將春節的祝福及年菜送至馨生人手中，讓他們知道並不孤單，能感受到社會的關懷和認同。