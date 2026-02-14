高雄蓮池潭廟會遶境交通管制 居民怨「回不了家」

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
有網友拍照說，明明快到家，在這路口硬生生被擋了20分鐘。圖／擷取自臉書社群「左營楠梓人」
高雄市左營區蓮池潭一帶今天下午舉行廟會遶境活動，沿線實施交通管制，居民透過臉書社群，發文抱怨交通受阻，直指「連住戶都不能進出」，相關貼文在短時間內引發熱議。

1名自稱住在蓮池潭周邊的網友發文表示，活動管制範圍廣泛，「我們住這的到底該怎麼進出？路權能夠全區全道路申請？」質疑遶境是否過度封路，抱怨造成交通混亂，「我只想回家，到底在管制什麼東西？」

貼文曝光後，不少網友留言附和。有民眾說，「明明快到家了，硬生生被擋在外面」，繞道到左營大路，2個紅綠燈耗費15分鐘仍無法通過；更有人表示，「半小時路程變成一小時起跳」，直呼「超級擾民」，並質疑警方執法標準。

部分留言批評活動現場秩序不佳，指稱有人逆向、占用車道，甚至亂丟菸蒂、檳榔渣，遶境鞭炮、煙火粉塵和噪音影響居家環境。

不過，也有民眾認為廟會屬於傳統民俗活動，認為彼此尊重包容，但留言區仍以抱怨交通、噪音與生活品質受影響者居多。

網友留言，今天適逢年節前採買高峰，鄰近的哈囉市場上午人車倍增，遶境活動再加上交通管制導致塞車，建議相關單位未來應加強事前公告與替代動線規劃。

遶境 抱怨

