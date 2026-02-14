影／超人力霸王魅力無法擋 閃光召集令嗨翻高雄港18號碼頭

超人力霸王旋風席捲港都，高雄市觀光局今天在高雄港18號碼頭舉辦「閃光召集令」活動，小朋友高舉應援手環、爭相與英雄合影，歡笑聲此起彼落，現場瞬間變成大型親子嘉年華，今年超人IP以展演、裝置與互動體驗全面攻占，從愛河、哈瑪星、高雄車站，一路延伸到旗山、杉林花海，處處可見超人力霸王的身影，成為拍照打卡熱點。

超人力霸王傑洛與首度在台合體亮相的格麗喬驚喜現身，以超人力霸王「初代 vs. 達達」真人迷你秀揭開序幕，對決張力十足，民眾穿著紅、綠、藍（RGB）應援色相互呼應，更有COSPLAY玩家與小朋友鐵粉，紛紛打扮成超人力霸王造型，跟著台上角色一起揮手、比動作，宛如粉絲聚會。

今天春節第一天湧現出遊人潮，從高雄港16號與18號碼頭、愛河、高雄車站、左營高鐵站、旗山車站，果嶺自然公園、壽山動物園與杉林花海，都能看到Q版或大型FRP超人力霸王身影，都成為民眾拍照打卡熱門景點。

觀光局表示，即日起至22日於18號碼頭區每日兩場超人力霸王見面會；20至22日同場地兒童寫生、著色畫比賽，最後一周在淺三碼頭及高雄港7號碼頭分別推出「大港青年防衛隊」與「變身吧！運動超人」等活動。