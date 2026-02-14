快訊

神似敦煌壁畫美人！陸汕頭13歲女孩飄仙氣登熱搜 家長：紅了是意外

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超人力霸王魅力無法擋 閃光召集令嗨翻高雄港18號碼頭

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄港16號與18號碼頭處處可見超人力霸王身影。記者郭韋綺／攝影
高雄港16號與18號碼頭處處可見超人力霸王身影。記者郭韋綺／攝影

人力霸王旋風席捲港都，高雄市觀光局今天在高雄港18號碼頭舉辦「閃光召集令」活動，小朋友高舉應援手環、爭相與英雄合影，歡笑聲此起彼落，現場瞬間變成大型親子嘉年華，今年超人IP以展演、裝置與互動體驗全面攻占，從愛河、哈瑪星、高雄車站，一路延伸到旗山、杉林花海，處處可見超人力霸王的身影，成為拍照打卡熱點。

超人力霸王傑洛與首度在台合體亮相的格麗喬驚喜現身，以超人力霸王「初代 vs. 達達」真人迷你秀揭開序幕，對決張力十足，民眾穿著紅、綠、藍（RGB）應援色相互呼應，更有COSPLAY玩家與小朋友鐵粉，紛紛打扮成超人力霸王造型，跟著台上角色一起揮手、比動作，宛如粉絲聚會。

今天春節第一天湧現出遊人潮，從高雄港16號與18號碼頭、愛河、高雄車站、左營高鐵站、旗山車站，果嶺自然公園、壽山動物園與杉林花海，都能看到Q版或大型FRP超人力霸王身影，都成為民眾拍照打卡熱門景點。

觀光局表示，即日起至22日於18號碼頭區每日兩場超人力霸王見面會；20至22日同場地兒童寫生、著色畫比賽，最後一周在淺三碼頭及高雄港7號碼頭分別推出「大港青年防衛隊」與「變身吧！運動超人」等活動。

另同步搭配「高雄GO！」APP的數位集章與AR任務，讓民眾不只是被動打卡，實際走訪超過60處景點，從港區、市中心一路延伸到山線，體驗城市漫遊。

高雄港18號碼頭可見Q版超人力霸王巨型氣膜。記者郭韋綺／攝影
高雄港18號碼頭可見Q版超人力霸王巨型氣膜。記者郭韋綺／攝影
閃光召集令活動吸引大批大小朋友參加。記者郭韋綺／攝影
閃光召集令活動吸引大批大小朋友參加。記者郭韋綺／攝影
小朋友跟著台上角色一起揮手、比動作，宛如粉絲聚會。記者郭韋綺／攝影
小朋友跟著台上角色一起揮手、比動作，宛如粉絲聚會。記者郭韋綺／攝影
閃光召集令活動吸引大批大小朋友參加。記者郭韋綺／攝影
閃光召集令活動吸引大批大小朋友參加。記者郭韋綺／攝影
小朋友打扮成超人力霸王參加閃光召集令。記者郭韋綺／攝影
小朋友打扮成超人力霸王參加閃光召集令。記者郭韋綺／攝影

人力 碼頭 高雄港

延伸閱讀

春節連假參香 陳其邁率市府首長感謝5年支持

情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多

影／冬日遊樂園IP超人力霸王亮相 22項遊樂設施全面免費

喝珍奶朝聖超人力霸王！「翰林茶館新概念店」進駐高雄新商場 限時「大杯珍奶買1送1」 3處「巨型超人力霸王」打卡點曝光

相關新聞

空拍／大型藝術裝置陪你浪漫走春 高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境

療癒森林萌力大爆發！這個新春假期，高雄多了兩個超好拍、超好逛的新景點－高雄果嶺自然公園和澄清湖風景區。高雄市政府以「森棲...

影／超人力霸王魅力無法擋 閃光召集令嗨翻高雄港18號碼頭

超人力霸王旋風席捲港都，高雄市觀光局今天在高雄港18號碼頭舉辦「閃光召集令」活動，小朋友高舉應援手環、爭相與英雄合影，歡...

金門縣長陳福海市場拜年父子同框超醒目 人潮塞爆傳統市場交通險象生

農曆新年將至，金門縣長陳福海今天上午8點多率產業發展處長李銘培、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人，前往新市里傳統市場及...

有創意！報廢消防水帶變祥龍 金門消防局打造零碳藝術燈區

農曆春節將至，金門縣消防局今年春節有新意，特別把廳舍前廣場打造成結合藝術創作、資源循環與綠能科技的「大型消防藝術燈區」，...

金門日常可見坑道碉堡 青年行動引領認識戰地史蹟

金門解除戰地政務後，許多坑道及碉堡隱身城區和荒野，地方創生團體與青年教師以戰地史蹟為媒介，盼藉多元方式讓金門戰地歷史與文...

卡關半世紀 高雄岡山新樂街15巷園道工程啟動紓解七虎口壅塞

卡關多年的岡山「新樂街15巷園道用地開闢工程」露出曙光。高雄市岡山區公所昨天舉辦第一次用地公聽會，象徵地方期待已久的交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。