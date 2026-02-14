快訊

神似敦煌壁畫美人！陸汕頭13歲女孩飄仙氣登熱搜 家長：紅了是意外

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

春節連假參香 陳其邁率市府首長感謝5年支持

中央社／ 高雄14日電

春節連假首日，高雄市長陳其邁今天起展開一連串走春參香行程，他祈求國家繁榮，也率市府團隊向民眾鞠躬，感謝高雄市民過去5年來對市府的支持，祝福大家馬上幸福。

陳其邁上午走訪鳳山區五甲龍成宮、文衡殿，以及三民區覆鼎金保安宮、大港保安宮；下午則前往鼓山區內惟神福祠、代天宮等廟宇，現場發送高雄「超人精神 一馬當先」開運小紅包，向市民拜年。

陳其邁首站前往鳳山區五甲龍成宮，五甲龍成宮是地方重要信仰中心，俗稱「五甲廟」，香火鼎盛，周圍商家林立熱鬧。龍成宮長年照顧社會弱勢，投入教育活動、栽培下一代，陳其邁對此表達感謝。

陳其邁除了祈求保佑國家持續進步、經濟繁榮，也介紹同行市府團隊首長，並向民眾鞠躬，感謝過去5年來對市府的支持，祝福大家馬上幸福、馬上成功。

今年高雄冬日遊樂園活動，以日本經典IP「超人力霸王」為主題，陳其邁致詞時也把握機會宣傳，邀請大家前往高流愛河灣與高雄港16至18號碼頭共襄盛舉。

陳其邁隨後陸續前往鳳山文衡殿、三民區覆鼎金保安宮與大港保安宮等廟宇，廟埕排起長長人龍，引頸期盼領取市府的開運小紅包，民眾也開心與陳其邁合照，擺出「超人力霸王」的象徵手勢，祝福馬年一切順利、身體健康。

陳其邁 馬年 保安宮

延伸閱讀

高市早苗率自民黨勝選 陳其邁喊「高市挺高市」

高雄恐變天...賴瑞隆喊團結 陳冠安酸2018輸「不就是新潮流袖手旁觀」

影／蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

陳其邁訪獨居長輩 市府春節前夕贈3600份禮盒

相關新聞

空拍／大型藝術裝置陪你浪漫走春 高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境

療癒森林萌力大爆發！這個新春假期，高雄多了兩個超好拍、超好逛的新景點－高雄果嶺自然公園和澄清湖風景區。高雄市政府以「森棲...

影／超人力霸王魅力無法擋 閃光召集令嗨翻高雄港18號碼頭

超人力霸王旋風席捲港都，高雄市觀光局今天在高雄港18號碼頭舉辦「閃光召集令」活動，小朋友高舉應援手環、爭相與英雄合影，歡...

金門縣長陳福海市場拜年父子同框超醒目 人潮塞爆傳統市場交通險象生

農曆新年將至，金門縣長陳福海今天上午8點多率產業發展處長李銘培、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人，前往新市里傳統市場及...

有創意！報廢消防水帶變祥龍 金門消防局打造零碳藝術燈區

農曆春節將至，金門縣消防局今年春節有新意，特別把廳舍前廣場打造成結合藝術創作、資源循環與綠能科技的「大型消防藝術燈區」，...

金門日常可見坑道碉堡 青年行動引領認識戰地史蹟

金門解除戰地政務後，許多坑道及碉堡隱身城區和荒野，地方創生團體與青年教師以戰地史蹟為媒介，盼藉多元方式讓金門戰地歷史與文...

卡關半世紀 高雄岡山新樂街15巷園道工程啟動紓解七虎口壅塞

卡關多年的岡山「新樂街15巷園道用地開闢工程」露出曙光。高雄市岡山區公所昨天舉辦第一次用地公聽會，象徵地方期待已久的交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。