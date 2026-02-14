春節連假參香 陳其邁率市府首長感謝5年支持

春節連假首日，高雄市長陳其邁今天起展開一連串走春參香行程，他祈求國家繁榮，也率市府團隊向民眾鞠躬，感謝高雄市民過去5年來對市府的支持，祝福大家馬上幸福。

陳其邁上午走訪鳳山區五甲龍成宮、文衡殿，以及三民區覆鼎金保安宮、大港保安宮；下午則前往鼓山區內惟神福祠、代天宮等廟宇，現場發送高雄「超人精神 一馬當先」開運小紅包，向市民拜年。

陳其邁首站前往鳳山區五甲龍成宮，五甲龍成宮是地方重要信仰中心，俗稱「五甲廟」，香火鼎盛，周圍商家林立熱鬧。龍成宮長年照顧社會弱勢，投入教育活動、栽培下一代，陳其邁對此表達感謝。

陳其邁除了祈求保佑國家持續進步、經濟繁榮，也介紹同行市府團隊首長，並向民眾鞠躬，感謝過去5年來對市府的支持，祝福大家馬上幸福、馬上成功。

今年高雄冬日遊樂園活動，以日本經典IP「超人力霸王」為主題，陳其邁致詞時也把握機會宣傳，邀請大家前往高流愛河灣與高雄港16至18號碼頭共襄盛舉。

陳其邁隨後陸續前往鳳山文衡殿、三民區覆鼎金保安宮與大港保安宮等廟宇，廟埕排起長長人龍，引頸期盼領取市府的開運小紅包，民眾也開心與陳其邁合照，擺出「超人力霸王」的象徵手勢，祝福馬年一切順利、身體健康。