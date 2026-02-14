金門縣長陳福海市場拜年父子同框超醒目 人潮塞爆傳統市場交通險象生

農曆新年將至，金門縣長陳福海今天上午8點多率產業發展處長李銘培、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人，前往新市里傳統市場及沙美市場視察年節採買情形，並沿途發放福袋向攤商與民眾拜年。市場人潮洶湧，原本幾分鐘即可走完的動線，因握手、合影與排隊領福袋的民眾而拉長至近半小時。

市場內年貨齊備，魚肉蔬果擺滿攤位，節慶氛圍濃厚。陳福海逐攤詢問供貨是否穩定、價格是否平穩，也拿起在地農產稱讚新鮮；攤商表示，近年市場硬體整修與設施改善有感，盼縣府持續投入資源，提升整體經營環境。

看到陳福海現身，不少民眾高喊「縣長好」，陳福海也親切的跟民眾閒話家常，不少人則是衝著紅包福袋而來，希望拿到他親手送的福袋，能討個好彩頭；一群來自台灣本島的遊客恰巧在逛市場，拿到福袋直呼幸運，爭相與陳福海合影留念，現場洋溢年節喜氣。

不過，熱鬧背後也浮現交通隱憂。年節採買人車混雜，市場通道狹窄，機車、自行車與行人交錯穿梭，警方交管未到位，數度出現機車從縣長身旁擦身而過的情況，還有民眾因爭相領福袋差點遭撞，險象環生，讓原本喜氣的拜年行程增添了幾分驚險。部分民眾私下表示，這兩天採買民眾本就多，加上縣長來此發福袋，警方早應同步強化動線規劃與安全維護，怎麼會感覺毫無作為。

拜年行程中，縣長之子陳麒翔也隨行發放福袋，親切向長輩道賀。由於他年底將投入縣議員選戰，不少民眾當場誇讚「長得很像縣長」、「很帥」，並送上「高票當選」祝福。父子同框畫面格外醒目，也讓市場在濃濃年味中，多了幾分政治味。