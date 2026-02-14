快訊

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

聽新聞
0:00 / 0:00

金門縣長陳福海市場拜年父子同框超醒目 人潮塞爆傳統市場交通險象生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左二）今天上午偕同兒子陳麒翔（左三）與金湖鎮長陳文顧（右一）前往新市里傳統市場視察年節採買情形，攤販開心的跟他合影，陳福海父子同框畫面格外醒目。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天上午偕同兒子陳麒翔（左三）與金湖鎮長陳文顧（右一）前往新市里傳統市場視察年節採買情形，攤販開心的跟他合影，陳福海父子同框畫面格外醒目。記者蔡家蓁／攝影

農曆新年將至，金門縣長陳福海今天上午8點多率產業發展處長李銘培、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人，前往新市里傳統市場及沙美市場視察年節採買情形，並沿途發放福袋向攤商與民眾拜年。市場人潮洶湧，原本幾分鐘即可走完的動線，因握手、合影與排隊領福袋的民眾而拉長至近半小時。

市場內年貨齊備，魚肉蔬果擺滿攤位，節慶氛圍濃厚。陳福海逐攤詢問供貨是否穩定、價格是否平穩，也拿起在地農產稱讚新鮮；攤商表示，近年市場硬體整修與設施改善有感，盼縣府持續投入資源，提升整體經營環境。

看到陳福海現身，不少民眾高喊「縣長好」，陳福海也親切的跟民眾閒話家常，不少人則是衝著紅包福袋而來，希望拿到他親手送的福袋，能討個好彩頭；一群來自台灣本島的遊客恰巧在逛市場，拿到福袋直呼幸運，爭相與陳福海合影留念，現場洋溢年節喜氣。

不過，熱鬧背後也浮現交通隱憂。年節採買人車混雜，市場通道狹窄，機車、自行車與行人交錯穿梭，警方交管未到位，數度出現機車從縣長身旁擦身而過的情況，還有民眾因爭相領福袋差點遭撞，險象環生，讓原本喜氣的拜年行程增添了幾分驚險。部分民眾私下表示，這兩天採買民眾本就多，加上縣長來此發福袋，警方早應同步強化動線規劃與安全維護，怎麼會感覺毫無作為。

拜年行程中，縣長之子陳麒翔也隨行發放福袋，親切向長輩道賀。由於他年底將投入縣議員選戰，不少民眾當場誇讚「長得很像縣長」、「很帥」，並送上「高票當選」祝福。父子同框畫面格外醒目，也讓市場在濃濃年味中，多了幾分政治味。

縣府指出，金湖公有零售市場已爭取經濟部「公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫」，改善屋頂漏水、採光不足與地坪老舊問題；沙美市場整建工程亦將於近期完工，期盼打造更安全舒適的採買空間。

金門縣長陳福海（右）今天上午前往新市里傳統市場視察年節採買情形，逐一跟民眾與攤販拜年問候。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）今天上午前往新市里傳統市場視察年節採買情形，逐一跟民眾與攤販拜年問候。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）昨天前往東門市場視察年節採買情形，巧遇到市場幫父親賣魚的縣議員董森堡（左），他還趨前跟他握手致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）昨天前往東門市場視察年節採買情形，巧遇到市場幫父親賣魚的縣議員董森堡（左），他還趨前跟他握手致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左三）今天上午前往新市里傳統市場視察年節採買情形，一群來自台灣本島的遊客恰巧在逛市場，拿到福袋直呼幸運，爭相與陳福海合影留念。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左三）今天上午前往新市里傳統市場視察年節採買情形，一群來自台灣本島的遊客恰巧在逛市場，拿到福袋直呼幸運，爭相與陳福海合影留念。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午前往新市里傳統市場視察年節採買情形，多部機車也從他身邊呼嘯而過，相當危險。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午前往新市里傳統市場視察年節採買情形，多部機車也從他身邊呼嘯而過，相當危險。記者蔡家蓁／攝影

福袋 陳福海 拜年

延伸閱讀

金門機場迎春送福袋 陳福海、林義勇明天聯手接機賀年

春節前夕慰勞第一線 陳福海走訪醫院、國軍與海巡致謝

金門港旅運中心啟動試營運 陳福海：打造有溫度的國門

金門港旅運中心試營運　陳福海：盼成兩岸新里程碑

相關新聞

空拍／大型藝術裝置陪你浪漫走春 高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境

療癒森林萌力大爆發！這個新春假期，高雄多了兩個超好拍、超好逛的新景點－高雄果嶺自然公園和澄清湖風景區。高雄市政府以「森棲...

金門縣長陳福海市場拜年父子同框超醒目 人潮塞爆傳統市場交通險象生

農曆新年將至，金門縣長陳福海今天上午8點多率產業發展處長李銘培、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人，前往新市里傳統市場及...

有創意！報廢消防水帶變祥龍 金門消防局打造零碳藝術燈區

農曆春節將至，金門縣消防局今年春節有新意，特別把廳舍前廣場打造成結合藝術創作、資源循環與綠能科技的「大型消防藝術燈區」，...

金門日常可見坑道碉堡 青年行動引領認識戰地史蹟

金門解除戰地政務後，許多坑道及碉堡隱身城區和荒野，地方創生團體與青年教師以戰地史蹟為媒介，盼藉多元方式讓金門戰地歷史與文...

卡關半世紀 高雄岡山新樂街15巷園道工程啟動紓解七虎口壅塞

卡關多年的岡山「新樂街15巷園道用地開闢工程」露出曙光。高雄市岡山區公所昨天舉辦第一次用地公聽會，象徵地方期待已久的交通...

金門善心人士連兩年送鞋券 讓東半島41童寒冬換新鞋迎新年

金門縣金湖鎮、金沙鎮有兩名不具名善心人士連兩年攜手金湖社會福利服務中心，在新年前夕為金東地區41名兒童與青少年提供鞋券，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。