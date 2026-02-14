空拍／大型藝術裝置陪你浪漫走春 高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境

療癒森林萌力大爆發！這個新春假期，高雄多了兩個超好拍、超好逛的新景點－高雄果嶺自然公園和澄清湖風景區。高雄市政府以「森棲盎然」為主題，邀請國內外多位藝術家進駐，在森林與湖畔之間打造大型裝置藝術，讓民眾走進自然的同時，也能來場充滿童趣與驚喜的藝術冒險。

高雄果嶺自然公園前身是高爾夫球場，去年轉型為全民共享的綠地空間，園區保留了原有球道、沙坑與豐富生態景觀。這個新春假期高雄市府邀請藝術家透過巧思創作，整座公園多了繽紛色彩與想像力，也讓藝術成為人們與自然對話的橋梁。

這次展覽亮點不少。首次來台的英國藝術家 Steve Messam，在園區圓塔上裝上粉紅色大型作品《Crown 冠》，34支錐形尖刺在10公尺高空綻放，遠遠望去就像替建築戴上一頂魔法王冠，非常吸睛。另一位英國藝術家 Filthy Luker，則在澄清湖淡水館帶來《章魚來襲》。10條長達10公尺的巨大章魚觸手從建築外牆伸出，隨風擺動，畫面既震撼又有趣，成為熱門拍照打卡點。台灣新生代藝術家同樣創意滿滿。張騰遠把高爾夫球放大近350倍，變成直徑12公尺的《鸚鵡模仿術－高爾夫球》。走近一看，背面竟藏著他招牌的「鸚鵡人」逗趣表情，讓人會心一笑。