空拍／大型藝術裝置陪你浪漫走春 高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境

攝影中心／ 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄果嶺自然公園配合新春假期設置複合媒材及大型軟雕塑作品，形塑更生動盎然的氛圍。記者劉學聖／攝影
高雄果嶺自然公園配合新春假期設置複合媒材及大型軟雕塑作品，形塑更生動盎然的氛圍。記者劉學聖／攝影

療癒森林萌力大爆發！這個新春假期，高雄多了兩個超好拍、超好逛的新景點－高雄果嶺自然公園和澄清湖風景區。高雄市政府以「森棲盎然」為主題，邀請國內外多位藝術家進駐，在森林與湖畔之間打造大型裝置藝術，讓民眾走進自然的同時，也能來場充滿童趣與驚喜的藝術冒險。

高雄果嶺自然公園前身是高爾夫球場，去年轉型為全民共享的綠地空間，園區保留了原有球道、沙坑與豐富生態景觀。這個新春假期高雄市府邀請藝術家透過巧思創作，整座公園多了繽紛色彩與想像力，也讓藝術成為人們與自然對話的橋梁。

這次展覽亮點不少。首次來台的英國藝術家 Steve Messam，在園區圓塔上裝上粉紅色大型作品《Crown 冠》，34支錐形尖刺在10公尺高空綻放，遠遠望去就像替建築戴上一頂魔法王冠，非常吸睛。另一位英國藝術家 Filthy Luker，則在澄清湖淡水館帶來《章魚來襲》。10條長達10公尺的巨大章魚觸手從建築外牆伸出，隨風擺動，畫面既震撼又有趣，成為熱門拍照打卡點。台灣新生代藝術家同樣創意滿滿。張騰遠把高爾夫球放大近350倍，變成直徑12公尺的《鸚鵡模仿術－高爾夫球》。走近一看，背面竟藏著他招牌的「鸚鵡人」逗趣表情，讓人會心一笑。

高雄市府表示，趁著假期，邀請民眾不妨走進果嶺自然公園與澄清湖畔，來場結合藝術與森林浴的輕旅行。讓身心放鬆，也感受高雄城市轉型後的嶄新風貌與滿滿生機。

高雄果嶺自然公園配合新春假期設置複合媒材及大型軟雕塑作品，形塑更生動盎然的氛圍。記者劉學聖／攝影
英國的Filthy Luker（痞子路克），在澄清湖淡水館設置了新作《章魚來襲》，10 條 10 公尺長的巨型章魚觸手隨風蜿蜒，姿態充滿戲劇張力。記者劉學聖／攝影
英國藝術家 Steve Messam，以《Crown 冠》一作為果嶺自然公園的圓塔上戴上了一頂粉紅色的絢麗冠冕，34 個錐形尖刺在 10 公尺高處綻放，彷彿為原有建築注入了神奇魔力。記者劉學聖／攝影
英國的Filthy Luker（痞子路克），在澄清湖淡水館設置了新作《章魚來襲》，10 條 10 公尺長的巨型章魚觸手隨風蜿蜒，姿態充滿戲劇張力。記者劉學聖／攝影
台灣藝術家張騰遠以「鳥瞰」概念出發，將高爾夫球放大近 350 倍，化作直徑 12 公尺的《鸚鵡模仿術-高爾夫球》，造型逗趣。記者劉學聖／攝影
高雄果嶺自然公園去年整修完成免費開放，成為附近居民散步森林浴最佳去處。記者劉學聖／攝影
英國藝術家 Steve Messam，以《Crown 冠》一作為果嶺自然公園的圓塔上戴上了一頂粉紅色的絢麗冠冕，34 個錐形尖刺在 10 公尺高處綻放，彷彿為原有建築注入了神奇魔力。記者劉學聖／攝影
台灣藝術家張騰遠以「鳥瞰」概念出發，將高爾夫球放大近 350 倍，化作直徑 12 公尺的《鸚鵡模仿術-高爾夫球》，造型逗趣。記者劉學聖／攝影
英國藝術家 Steve Messam，以《Crown 冠》一作為果嶺自然公園的圓塔上戴上了一頂粉紅色的絢麗冠冕，34 個錐形尖刺在 10 公尺高處綻放，彷彿為原有建築注入了神奇魔力。記者劉學聖／攝影
高雄果嶺自然公園配合新春假期設置複合媒材及大型軟雕塑作品，形塑更生動盎然的氛圍。記者劉學聖／攝影
高雄果嶺自然公園去年整修完成免費開放，成為附近居民散步森林浴最佳去處。記者劉學聖／攝影
台灣藝術家張騰遠以「鳥瞰」概念出發，將高爾夫球放大近 350 倍，化作直徑 12 公尺的《鸚鵡模仿術-高爾夫球》，造型逗趣。記者劉學聖／攝影
高雄果嶺自然公園配合新春假期設置複合媒材及大型軟雕塑作品，形塑更生動盎然的氛圍。記者劉學聖／攝影
英國藝術家 Steve Messam，以《Crown 冠》一作為果嶺自然公園的圓塔上戴上了一頂粉紅色的絢麗冠冕，34 個錐形尖刺在 10 公尺高處綻放，彷彿為原有建築注入了神奇魔力。記者劉學聖／攝影
英國的Filthy Luker（痞子路克），在澄清湖淡水館設置了新作《章魚來襲》，10 條 10 公尺長的巨型章魚觸手隨風蜿蜒，姿態充滿戲劇張力。記者劉學聖／攝影
