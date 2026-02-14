有創意！報廢消防水帶變祥龍 金門消防局打造零碳藝術燈區

農曆春節將至，金門縣消防局今年春節有新意，特別把廳舍前廣場打造成結合藝術創作、資源循環與綠能科技的「大型消防藝術燈區」，五米高的金色主燈「金馬」昂首矗立，成為年節期間吸睛新地標，也讓民眾在賞燈之餘，看見消防團隊守護生命財產的另一種表達方式。

走進消防局大門，最醒目的莫過於高達五公尺的金色木馬裝置，象徵「馬到成功」，寓意新的一年守護平安、任務順遂。燈區動線串聯復刻紅色金門電話亭、感恩和平鐘與紅色風車等元素，從歷史記憶到異國意象，層層鋪陳消防員24小時待命的精神。

最讓人驚艷的，是由報廢消防水帶改造而成的祥龍裝置，這些曾在火場第一線使用的水帶，在火災調查科小隊長李錫安巧手下重獲新生，盤踞成威武龍首，象徵守護之火永不熄滅，也實踐資源再利用的理念。

由於經費優先投入救護與災害搶救，春節布置並未委外設計施工，而是由副局長陳國瑋督辦，集結行政科與火災調查科同仁，從構圖、加工、組裝到上色全程自行完成，在有限預算下發揮最大創意與效益。

金門縣消防局表示，在燈光璀璨背後，還有一層綠色堅持，行政科技工李成順經精算後，將燈區電力全面接入既有太陽光電系統，夜間照明所需電力，全數來自白天儲存的太陽能發電，不僅不增加縣電負擔，更達到「零碳排、零電費」目標。

據統計，燈區每日耗電量僅占該局冬季平均發電量約五分之一，展現公部門在開源節流與環境永續上的實踐力，也為年節活動注入綠能示範意義。

為讓賞燈活動不只熱鬧，更能深化防災意識，消防局同步推出春節拍照打卡抽獎。即日起至2月22日止，每日上午8時至下午5時，民眾與「馬到成功」金馬、金門電話亭或感恩亭合影，完成追蹤粉專、標註好友並分享用火用電安全守則等步驟，即可兌換抽獎券。