金門日常可見坑道碉堡 青年行動引領認識戰地史蹟

金門解除戰地政務後，許多坑道及碉堡隱身城區和荒野，地方創生團體與青年教師以戰地史蹟為媒介，盼藉多元方式讓金門戰地歷史與文化有重新被認識及討論機會。

地方創生團體「忽悠旅社」以深度文史內容經營自媒體，也與金門校園和縣府等合作導覽活動，引領民眾認識戰地史蹟。

忽悠旅社創辦人之一張哲叡受訪表示，許多金門文史工作者留下戰地建築紀錄，如金門戰地史蹟學會所寫「尋找金門老營區」，自己也跟隨學會成員走訪荒廢據點，「從文本走到現場，在這些建築上能更實際認識當時軍事生活與歷史。」

張哲叡舉例，冷戰時期軍事建築裝飾、標語能反映時代背景，如有些據點寫有「臥薪嘗膽」，顯示當時社會物質條件差，軍民要克難完成反攻大陸目標，「現在軍營就不會有這樣比喻，因為想法觀念已經不同，一般人不會立刻有感覺。」

但張哲叡也說，許多在地人未必認同戰地史蹟重要性，「因為是軍隊留下建築，平民過去少有進到軍營、據點經驗」；就保存議題，他認為，不是戰地史蹟就一定要留下，「重點是社會要參與討論，而第一步就是先認識戰地史蹟究竟是什麼。」

金城國中視覺藝術科教師范佳莉長年融入戰地文化至課程設計，如「浯島藏寶圖」藉文字與圖片線索引導學生尋找校園周邊戰地遺跡，並延伸為立體創作，製作各具特色小碉堡。

范佳莉指出，金門有豐富戰地文化，但學生大多不知自身生活環境特殊，因此其課程結合踏查、討論與創作，盼讓學生在觀察與實作中理解家鄉歷史；她舉例，伯玉路現代化的大賣場對面就是歷史建築「盤山忠勇部隊伏地堡」，「金門有很多與現代建築並存的傳統建築或軍事遺跡，有好奇心的人會觀察到很多特別的存在。」

她表示，熟悉周遭戰地史蹟才能從生活中進一步思考如文資保存、國防等議題，「金門過去是戰地，但很多人不知道怎麼談戰地歷史」；范佳莉說，她的課堂不會給標準答案，而是給學生啟動思考機會，「學會觀察生活，才有機會想像、甚至做出一些特別的事情。」