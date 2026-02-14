古寧頭戰史館納平民觀點 呈現多元在地觀點

金門古寧頭戰史館興建逾40年，金管處近期修復時納入平民視角。學者吳俊芳表示，寫戰爭史時平民視角很容易被忽略，此次放入可呈現更多元在地觀點。

民國38年10月25日共軍渡海進犯，進攻金門北海岸口至古寧頭一線，當時駐防將士成功殲滅敵人；民國73年軍方在古寧頭設「古寧頭戰史館」紀念此次戰役，89年移交金門國家公園管理。

古寧頭戰史館113年底整修開館時新增「大歷史裡的小人物」展區，加入平民觀點，例如居民李炳團表示：「共軍登陸時將家裡地瓜、花生取走，我們居民也只能眼睜睜的看著他們拿走，不敢怎樣。」

專長是東亞史、冷戰史等的國立台灣海洋大學助理教授吳俊芳接受中央社採訪表示，最早期古寧頭戰史館內，主要強調戰役勝利及領袖英明領導等官方視角，「有學者認為這些戰史館是強化前線的黨國、愛國意識的建築」。

吳俊芳說，古寧頭戰役戰事激烈，有文獻指出當時居民接受訪談時說「隔年的西瓜比臉盆還大」、「因為鮮血灌溉了整片農田」；相較當地居民說法，過去戰史館展示偏重於軍方視角，較難引起大眾共鳴。

此次古寧頭戰史館整修放入平民視角，吳俊芳表示，寫戰爭史時平民視角很容易被忽略，此次放入可以呈現更多元在地觀點，雖數量仍不多，但期待之後看到更多微觀歷史的呈現。

吳俊芳說，她是金門在地人，過去的古寧頭戰史館可明顯感受到莊嚴肅穆，現在則更明亮親民；不過，她也提出「將戰史館視作如古蹟般原樣保存，或有助於保留並呈現當時的時代氛圍」的觀點，可保留館內既有國家敘事視角，並將平民、微觀視角，轉而透過館外空間或周邊聚落加以呈現，或許能為戰史館保存與詮釋歷史方式提供另一種可能的想像。

金管處長黃子娟表示，古寧頭戰史館以巨型油畫描繪當時戰爭聞名，此次整修也將油畫留下，「這就是國家的觀點」，並在此基礎上新增更多小人物故事與沉浸式劇場等，盼以更深度與新穎手法吸引民眾來到戰史館。