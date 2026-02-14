八二三戰史館首納遺孀視角 供後人窺見堅韌力量

八二三砲戰結束近70年，戰士遺孀記憶在去年戰史館整修時首度被納入。長年採訪八二三遺族的作家王瓊玲說，烈士遺族、遺孀撐起一個家，這種人類堅韌力量能被看見，意義重大。

民國47年8月23日，共軍對金門發動大規模砲擊，戰火持續44天，史稱「八二三砲戰」。

根據八二三戰史館內「前線人們的集體記憶」展區，29歲台灣充員兵陳茂松在砲戰發生當年6月隨軍隊移防金門，因思念家人，寫信希望妻子陳賴玉昭拍1張全家福照片寄到金門，但卻在八二三砲戰期間不幸陣亡，還沒收到的全家福照片，也被退回家中。

王瓊玲過去採訪陳賴玉昭的訪談資料，已提供給金門國家公園管理處，在八二三戰史館最近一次整修時納入。

王瓊玲接受中央社採訪說：「戰爭不是只有男性軍人犧牲，男人背後的老人、小孩、女人也受到巨大且深遠影響，烈士犧牲後，遺族、遺孀仍要撐起一個家，這種人類堅韌的力量能被看見，意義重大。」

「整修前的八二三戰史館內有許多國仇家恨，在整修後加入遺孀視角，戰爭的影響與殘酷會更完整被呈現」，王瓊玲說，費時多年採訪八二三戰士遺孀們，對金管處此次整修能放入女性視角，「我很替她們感到欣慰」。

王瓊玲表示，自己的侄子、紀錄片導演王安民在採訪時也隨同以影像記錄，這些資料隨著遺孀們相繼過世後更顯重要，「期待金管處做得更多，不論是希望保存資料或者將影像新增至展區，我們都很樂意提供資料。」

金管處長黃子娟受訪表示，八二三砲戰有許多來自台灣的充員兵受到波及，他們不論生死都對在台灣的家庭造成很大影響，「放入遺孀的視角是希望歷史的更多面向被看見」。

黃子娟也說，八二三戰史館自90年從軍方移撥給金管處後，至今經歷過2次整修，第1次是新增八二三砲戰放進世界史的觀點，這次則加入在地居民、遺孀與記者等多元視角，「未來也會持續新增更多元內容進入戰史館，這是我們的使命。」