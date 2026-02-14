卡關半世紀 高雄岡山新樂街15巷園道工程啟動紓解七虎口壅塞

卡關多年的岡山「新樂街15巷園道用地開闢工程」露出曙光。高雄市岡山區公所昨天舉辦第一次用地公聽會，象徵地方期待已久的交通建設正式啟動關鍵程序，該案由市議員黃秋媖長期爭取推動，盼打通瓶頸路段，改善「七虎口」周邊長年交通壅塞與行車安全問題。

「七虎口」位於新舊省道交會處，維仁路、公園東路、成功路與新樂街等多條道路匯集，形成罕見的七叉路口，加上周邊螺絲工廠林立、貨車進出頻繁，成功路又屬台19甲線要道，長期為北高雄交通最繁忙路段之一，尖峰時段車流量大，號誌等待時間長，行人與車輛交織，交通安全風險高，也成為地方居民長期關切的問題。

黃秋媖指出，新樂街15巷往省道方向延伸的園道用地，為台鐵公司所有且長期閒置，若能往西打通約285公尺，並拓寬道路，將可有效分流通往「七虎口」車流，改善整體交通動線。

包括將原本僅約5公尺寬的瓶頸路段，拓寬為20公尺都市計畫道路，同步施作排水溝渠與照明設備，以降低淹水風險並提升用路安全與治安環境，工務單位初估開闢經費近億元。

岡山里長劉天賦表示，這段關鍵約47公尺瓶頸路段，地方等待已逾50年，如今終於啟動相關程序，對居民而言意義重大，也感謝市議員長期協調與爭取，讓計畫逐步成形。

黃秋媖說明，2021年在議會總質詢，向市長陳其邁建議開闢需求並獲市府支持與交辦，隨後多次邀集市府相關局處、副市長及地方里長現地會勘確認路線與工程可行性，目前正與地主台鐵公司協調用地事宜，若程序順利，目標於今年底動工。

岡山區正值重大建設陸續到位之際，包括捷運紅線延伸、岡山火車站前後站開發、87期重劃區及橋頭科學園區等計畫推進，交通路網完善與危險路口改善更顯迫切。未來將持續監督工程進度，確保計畫如期推動。