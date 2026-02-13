「咕朵朵」領路漫遊六龜 探索山城新魅力

春節期間，高雄六龜山城推出守護獸「咕朵朵」響應「2026山城奇幻生物祭」，並串聯在地景點與藝文活動，邀請民眾走進山林溫泉間，體驗六龜獨有的慢活魅力。而作為本次活動的亮點之一，「咕朵朵」也正式現身於六龜聚寶來轉角處，陪伴民眾共度春節時光。咕朵朵以背負山林溫泉雲霧前行的烏龜造型呈現，融合六龜自然景觀與溫泉文化意象，象徵山城慢活、療癒與守護的精神。可愛溫暖的形象不僅成為拍照打卡新亮點，期盼吸引更多民眾走進六龜山城，用慢下來的步調，重新認識六龜的自然魅力與人文風景。

六龜區公所表示，活動期間結合六龜觀光藝文季「樂動山城．音樂饗宴」同步於春節假期登場，於2月14日至22日、2月27日至28日，在檨仔腳文化共享空間及寶來社區活動中心舉辦多場音樂演出，讓民眾在欣賞山城美景的同時，也能沉浸於音樂與文化交織的氛圍中，打造兼具視覺、聽覺與心靈療癒的體驗，親身感受專屬於山城的慢旅節奏。 春節期間高雄六龜山城串聯在地景點與藝文活動，邀請民眾走進山林溫泉間，體驗六龜獨有的慢活魅力。圖／六龜區公所提供 春節期間高雄六龜山城串聯在地景點與藝文活動，邀請民眾走進山林溫泉間，體驗六龜獨有的慢活魅力。圖／六龜區公所提供