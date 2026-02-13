快訊

金門善心人士連兩年送鞋券 讓東半島41童寒冬換新鞋迎新年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金湖鎮、金沙鎮有兩名不具名善心人士連兩年攜手金湖社會福利服務中心，在新年前夕為金東地區41名兒童與青少年提供鞋券，讓孩子們在的寒冬中穿上合腳新鞋，孩子們都超開心的。圖／縣府提供
金門縣金湖鎮、金沙鎮有兩名不具名善心人士連兩年攜手金湖社會福利服務中心，在新年前夕為金東地區41名兒童與青少年提供鞋券，讓孩子們在的寒冬中穿上合腳新鞋，孩子們都超開心的。圖／縣府提供

金門縣金湖鎮、金沙鎮有兩名不具名善心人士連兩年攜手金湖社會福利服務中心，在新年前夕為金東地區41名兒童與青少年提供鞋券，讓孩子們在的寒冬中穿上合腳新鞋，也為嶄新一年踏出充滿希望的第一步，相較去年，今年捐贈數量再提升，愛心不僅延續，更隨時間累積。

兩名善心人士延續去年合作經驗，基於對社福專業的信任，主動與社工督導討論服務方向，透過訪視與需求評估，將資源精準投入脆弱家庭兒少的實際生活需要。他們秉持「不限金額、重在陪伴」的理念，希望持續為孩子成長過程注入安全感與支持力量，而非一次性的物資給予。

此次以鞋券形式發放，讓孩子們自行前往鞋全家福金門門市挑選款式與尺寸，兼顧實用與舒適。社工督導夏何君君表示，一雙合適的鞋，不只是生活所需，更象徵社會對孩子的肯定與支持，透過專業社工陪伴，讓愛心不只是一次性的物資捐贈，而是成為支持孩子前行的重要力量。

選鞋過程中，孩子們流露期待神情，有人試穿心儀的球鞋後雀躍分享，也有人靦腆地說終於擁有「亮亮的鞋子」。活動後，不少孩子回到中心親手寫下感謝卡，「一直很嚮往穿上很酷的球鞋，奔向自己的夢想」、「這是很棒的新年禮物，我會好好珍惜」等字句，道出真摯心聲。社工指出，這些看似平凡的幸福經驗，對來自脆弱家庭的孩子而言，具有深遠且正向的心理支持意義。

金門縣政府社會處處長王茲繐表示，善心人士連續兩年主動投入資源，展現對社福體系與專業服務的高度信任與肯定。縣府將致贈感謝狀，由受贈兒少親手製作小卡回贈，表達誠摯謝意，同時也感謝鞋店配合支持，使活動圓滿完成。

金湖社會福利服務中心表示，自成立以來持續深耕東半島，針對家庭經濟困難、支持系統薄弱、親職壓力及生活適應問題等多元面向，由社工提供需求評估與資源連結，並透過親子活動、專業課程與家庭支持服務，協助家庭穩定生活、強化功能。未來也盼結合更多社會力量，共同守護脆弱家庭，讓孩子在成長路上不再孤單。

社工 金門

