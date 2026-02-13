屏縣府送「瑞馬春騰」、「轉轉馬戲團」1元紅包 傳遞新春祝福

農曆春節將至，屏東縣長周春米今到和生市場、建國市場和北區市場發一元紅包，向大家拜早年，今年縣府製作「瑞馬春騰」一元小紅包，以奔騰躍動的馬，搭配屏東原住民文化象徵陶壺與百合花造型，還有童趣十足「轉轉馬戲團」款式，祝福大家好運層層展開、接連到來，可愛討喜設計，吸引民眾索取。

周春米說，即將迎來為期9天春節假期，特別準備「瑞馬春騰」及「轉轉馬戲團」兩款小紅包，提前到市場向大家拜早年，祝福鄉親朋友們「馬上快樂」。14日將到潮州及東港市場與鄉親見面、發送祝福，大年初一展開拜廟行程，向各地祈福，祝福大家身體健康、工作順利，新的一年一馬當先、馬到成功、馬上幸福。

周春米說，去年大家都辛苦，今年好好儲存體力，有更多勇氣與信心迎接挑戰，此次準備兩種不同小紅包發給鄉親，其中「轉轉馬戲團」設計童趣可愛，還可以好運轉轉，這款小紅包會在大年初四在熱帶農業博覽會發放，希望大家都能領到、迎接新的好運。

除了到市場走訪外，周春米今天也到屏東市清潔隊致贈春節加菜金，感謝清潔隊員，周春米說，屏東縣幅員廣大，相較直轄市清潔隊人力配置較為吃緊，僅有1161名清潔隊員，平常工作相當辛苦，屏東市的人口數占全縣約四分之一，屏東市公所清潔隊的負擔更大，除恭賀隊長陳室源獲環境部「全國模範清潔隊長」的殊榮，感謝全體隊員對維護市容環境的付出。

周春米說，春節前後垃圾量大增，各清潔隊工作量增加，縣府致贈加菜金表達感謝，今年調整為每人600元紅包，而非以每隊為致贈對象。縣府推行補助家用廚餘機政策，每天約可以少5噸廚餘，而為解決各鄉鎮資源回收車量能不足的問題，本年度也將補助資源回收車挹注各鄉鎮市，提升垃圾回收處理效率，讓隊員有安全友善的環境。

屏東縣府表示，深受縣民朋友喜愛一元紅包，今年兩款限定版，「瑞馬春騰」為主題，「瑞」象徵吉祥好兆頭，「馬」代表奔馳向前的行動力，「春騰」則寓意春回大地、萬象更新，搭配上屏東原住民文化象徵陶壺與百合花，寓意好運層層展開、接連到來。