快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

馬祖擺暝文化祭登場前夕 孫成儒率隊北竿踩線盤點交通動線

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
「馬祖擺暝文化祭」活動開辦在即，連江縣警察局長孫成儒（圖中）今天率隊前往北竿，為馬祖擺暝文化祭暨坂里境燒馬糧文化活動進行現地會勘，提前盤點交通動線與安全維護措施。圖／連江縣警察局提供
「馬祖擺暝文化祭」活動開辦在即，連江縣警察局長孫成儒（圖中）今天率隊前往北竿，為馬祖擺暝文化祭暨坂里境燒馬糧文化活動進行現地會勘，提前盤點交通動線與安全維護措施。圖／連江縣警察局提供

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。連江縣警察局長孫成儒今天率隊前往北竿，為馬祖擺暝文化祭暨坂里境燒馬糧文化活動進行現地會勘，提前盤點交通動線與安全維護措施，盼在年節民俗盛事期間，兼顧傳統文化傳承與公共安全秩序。

連江縣警察局長孫成儒指出，馬祖擺暝文化祭是連江縣年度重要民俗活動，每年吸引大量返鄉鄉親與觀光客參與，為避免人車交織與交通壅塞，警方此次會勘聚焦交通管制點設置、替代道路規劃、停車空間盤點及警力部署等面向，依活動動線與人潮熱區特性，逐一檢視周邊道路條件，強化整體配套。

在交通規劃方面，警方將於人潮密集路段設置彈性交通管制點，並規劃單向通行與替代動線，視現場人車流量機動調整；同時加強指示標誌設置與員警現場引導，減少車流回堵情形。針對停車需求，則盤點周邊可利用空間規劃臨時停車區，並研議接駁或步行引導措施，降低會場周邊壓力。

安全維護方面，警方將提高巡邏密度，並結合地方單位與民防協勤力量，共同維護活動秩序與公共安全。孫成儒表示，警方將秉持「安全第一、交通順暢、服務熱忱」原則，依實際狀況即時調整勤務部署，讓鄉親與旅客在安心環境中參與盛會。

會勘行程結束後，孫成儒也前往北竿警察所慰勉基層員警與協勤人員，提醒同仁在寒冬執勤時注意自身安全與保暖，並關心重要節日勤務整備情形。

連江縣警察局呼籲，農曆春節及正月期間，各鄉廟宇繞境與祈福活動頻繁，請民眾配合交通管制與現場指揮，提早規劃行程、留意相關交通資訊，共同維護年節活動順利進行。

連江縣警察局長孫成儒（左三）今天率隊前往北竿，為馬祖擺暝文化祭暨坂里境燒馬糧文化活動進行現地會勘，也前往北竿警察所慰勉基層員警辛勞。圖／連江縣警察局提供
連江縣警察局長孫成儒（左三）今天率隊前往北竿，為馬祖擺暝文化祭暨坂里境燒馬糧文化活動進行現地會勘，也前往北竿警察所慰勉基層員警辛勞。圖／連江縣警察局提供

馬祖 警察 交通管制

延伸閱讀

北竿戰地景點升級 06、08據點優化坑道變明亮、步道更好走

宋濤、王忠銘同台 兩馬鬧元宵點燈揭幕

陸委會稱沒團客兩岸直航「飛一班賠一班」 國台辦舉數據回應

王忠銘慰勉執勤警民力 連江春節治安、交通全面戒備

相關新聞

愛心圍爐不缺席 金門家扶串聯百人送「團圓年菜」助弱勢

農曆春節將至，為讓扶助家庭在年節圍爐時刻少一分經濟壓力、多一分溫暖團聚，金門家扶中心推動「團圓年菜計畫」，串聯在地企業與...

馬祖擺暝文化祭登場前夕 孫成儒率隊北竿踩線盤點交通動線

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。連江縣警察局長孫成儒...

影／沒公德！「免費仔」占置物櫃 苓雅運動中心出手：解鎖收250

高雄市苓雅運動中心置物櫃被踢爆使用亂象，民眾在社群媒體貼出影片，一堆沒投錢的格子全被占用，不願投幣卻長時間占著置物櫃，直...

高雄土方條例修正案未過

高雄市議會臨時會昨天閉幕，營建剩餘土石方管理自治條例修正案因無共識而擱置。議員指土方直送最終去化地的機制倉促上路，配套不...

接受多家寵物業者招待…高雄動保處前處長涉案交保 農業局：調職查辦

高雄動保處葉姓前處長涉接受多家寵物業者招待，審查相關文件時護航過關，檢方訊後諭令50萬元交保。高雄市農業局長姚志旺表示，...

小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級

屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。