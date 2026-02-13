馬祖擺暝文化祭登場前夕 孫成儒率隊北竿踩線盤點交通動線

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。連江縣警察局長孫成儒今天率隊前往北竿，為馬祖擺暝文化祭暨坂里境燒馬糧文化活動進行現地會勘，提前盤點交通動線與安全維護措施，盼在年節民俗盛事期間，兼顧傳統文化傳承與公共安全秩序。

連江縣警察局長孫成儒指出，馬祖擺暝文化祭是連江縣年度重要民俗活動，每年吸引大量返鄉鄉親與觀光客參與，為避免人車交織與交通壅塞，警方此次會勘聚焦交通管制點設置、替代道路規劃、停車空間盤點及警力部署等面向，依活動動線與人潮熱區特性，逐一檢視周邊道路條件，強化整體配套。

在交通規劃方面，警方將於人潮密集路段設置彈性交通管制點，並規劃單向通行與替代動線，視現場人車流量機動調整；同時加強指示標誌設置與員警現場引導，減少車流回堵情形。針對停車需求，則盤點周邊可利用空間規劃臨時停車區，並研議接駁或步行引導措施，降低會場周邊壓力。

安全維護方面，警方將提高巡邏密度，並結合地方單位與民防協勤力量，共同維護活動秩序與公共安全。孫成儒表示，警方將秉持「安全第一、交通順暢、服務熱忱」原則，依實際狀況即時調整勤務部署，讓鄉親與旅客在安心環境中參與盛會。

會勘行程結束後，孫成儒也前往北竿警察所慰勉基層員警與協勤人員，提醒同仁在寒冬執勤時注意自身安全與保暖，並關心重要節日勤務整備情形。