供台積電員工居住 高捷世運站A5公辦都更評選出爐

配合台積電高雄廠設廠，高雄捷運R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新招商。高雄市捷運局今天公布結果，由「日勝生活科技股份有限公司」獲選最優申請人，預計投資88.5億元。

高雄市捷運工程局今天透過新聞稿表示，捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，將提供半導體及AI相關產業商辦及住宿使用。

捷運局今天公告評選結果，由「日勝生活科技股份有限公司」獲選最優申請人，完工後將提供A級商辦及員工住宅，給半導體、AI產業進駐使用，低樓層可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，打造串聯半導體S廊帶的科技商務核心。

捷運局長吳嘉昌表示，此案基地面積約1萬3884平方公尺（約4200坪），屬第2種商業區，法定容積率300%、建蔽率50%，開發規劃3棟建築，其中包含地上18層企業安家住宅，出租給台積電及相關供應商員工居住使用。

此外，還有地上21層的產業辦公棟及3層樓商業設施，引進餐飲與零售機能，營造完整生活服務場域，強化企業總部與研發營運機能。

捷運局說明，此案辦公棟將申請LEED BD+C銀級綠建築與WELL銀級健康建築認證，並以WiredScore與SmartScore雙白金為目標，提升建築在數位韌性、通訊穩定與智慧治理方面的國際水準。

針對空間設計，捷運局表示，基地透過立體空橋系統銜接R17捷運站，形成完整的人行動線網絡。整體營運將由園區管理機制統籌，商業空間由專業團隊經營，確保管理品質與生活機能長期保持完善。