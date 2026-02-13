愛心圍爐不缺席 金門家扶串聯百人送「團圓年菜」助弱勢

農曆春節將至，為讓扶助家庭在年節圍爐時刻少一分經濟壓力、多一分溫暖團聚，金門家扶中心推動「團圓年菜計畫」，串聯在地企業與民眾愛心，此次順利募集年菜與關懷物資，趕在春節前夕親送至家庭手中，為孩子與家長提前送上新春祝福。金門家扶中心也代表所有受惠家庭，向每一位捐款人致上最誠摯的謝意。

家扶扶幼主委許燕輝表示，感謝社會各界以實際行動響應，讓扶助家庭在圍爐時刻減輕負擔，這份集結眾人心意的年菜，不僅讓餐桌更加豐盛，也讓家長與孩子感受到社會支持與關懷，在歲末寒冬中多了一份安心與力量。

金門家扶中心主任洪依帆表示，本次團圓年菜由中心向在地餐廳訂購，並依扶助家庭可配合的時間，安排年菜及關懷物資發放，親自送至家庭手中，期盼在年節前夕為家庭減輕負擔，讓孩子安心迎接新春。特別的是，翰翰商鋪的林鑫一先生除慷慨捐贈團圓年菜外，更親自前往中心協助發放，實際參與年菜分送過程，以行動傳遞關懷與祝福。

此外，金門家扶中心表示，本次除辦理團圓年菜發放外，也特別感謝金城鎮代表蔡云豪與黃姓友人共同捐贈一批麵線物資，為扶助家庭增添年節所需物資，也讓寒冬中的團圓時刻更加溫暖。

家扶中心表示，此次團圓年菜計畫獲得眾多企業、團體與個人熱情響應，包括在地公司行號、志工團隊及民意代表等踴躍捐助，展現金門社會的凝聚力。每一道精心準備的年菜，不僅象徵團圓與祝福，也承載著社會各界對孩子的期盼與支持。家扶中心也向所有捐款者致上誠摯謝意，強調這份來自社會的溫暖，將陪伴扶助家庭走過寒冬，在新的一年迎向更有希望的未來。