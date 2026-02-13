快訊

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

屏東六堆運動會3月登場 共邀民眾感受客庄活力

中央社／ 屏東縣13日電
2026第61屆六堆運動會將登場，屏東縣政府13日舉辦記者會，屏東縣副縣長黃國榮（左3）、客家文化發展中心主任謝勝信（左1）、佳冬鄉長賴文一（左2）等人出席，邀請民眾一同參加。圖／中央社
2026第61屆六堆運動會將登場，屏東縣政府13日舉辦記者會，屏東縣副縣長黃國榮（左3）、客家文化發展中心主任謝勝信（左1）、佳冬鄉長賴文一（左2）等人出席，邀請民眾一同參加。圖／中央社

第61屆六堆運動會3月將在佳冬國中登場，除體育賽事外，今年還結合在地文化特色作福新丁新枝祭，邀請民眾感受客庄魅力與運動活力。

六堆運動會今年由屏東縣佳冬鄉公所主辦，以「六堆心動力，佳冬再啟航」為主題，今天在屏東縣政府舉辦記者會，預告活動將於3月14日及15日在佳冬國中舉行。

客委會客發中心主任謝勝信接受媒體聯訪表示，舉辦六堆運動會除讓大家聚在一起，並推銷六堆文化外，也要讓六堆鄉親知道前人如何打拚出這片天地，藉以傳承

屏東縣副縣長黃國榮說，邀請民眾參加六堆運動會，也可藉由運動會了解客庄文化。

佳冬鄉長賴文一提到，六堆運動會不僅是體育賽事，更是凝聚族群情感與傳承客家文化的重要平台，今年透過多元運動項目與周邊活動整體設計，讓不同年齡層都能找到合適的參與方式。

第61屆六堆運動會由佳冬鄉公所主辦，活動在2月21日由羽球競賽搶先登場，3月1日舉辦六堆健行路跑活動。賽事內容涵蓋田徑、籃球、客庄遊戰、競技疊杯、木球、傳統博弈等，今年結合在地文化特色作福新丁新枝祭，感受在地文化特色。

運動 屏東縣政府 傳承

延伸閱讀

史努比屏東漁港登場！2/14起每晚甜蜜亮燈

屏東YouBike營運3年使用突破500萬人次 幸運兒出爐

桃園魯冰花季春節後登場 3大展區7線小旅遊客庄亮點多

李四川除雙北連線 李明賢曝藍屏東戰隊：拚台灣頭贏到台灣尾

相關新聞

影／沒公德！「免費仔」占置物櫃 苓雅運動中心出手：解鎖收250

高雄市苓雅運動中心置物櫃被踢爆使用亂象，民眾在社群媒體貼出影片，一堆沒投錢的格子全被占用，不願投幣卻長時間占著置物櫃，直...

高雄土方條例修正案未過

高雄市議會臨時會昨天閉幕，營建剩餘土石方管理自治條例修正案因無共識而擱置。議員指土方直送最終去化地的機制倉促上路，配套不...

接受多家寵物業者招待…高雄動保處前處長涉案交保 農業局：調職查辦

高雄動保處葉姓前處長涉接受多家寵物業者招待，審查相關文件時護航過關，檢方訊後諭令50萬元交保。高雄市農業局長姚志旺表示，...

小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級

屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000...

屏東YouBike營運3年使用突破500萬人次 幸運兒出爐

屏東公共自行車YouBike自2023年2月正式上線營運，至今年1月突破500萬人次。目前屏東YouBike設站共170...

北竿戰地景點升級 06、08據點優化坑道變明亮、步道更好走

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處於去年完成「06據點」與「08據點」景觀與設施優化工程，從步道安全、坑道照明到停車與服務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。