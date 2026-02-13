屏東六堆運動會3月登場 共邀民眾感受客庄活力

第61屆六堆運動會3月將在佳冬國中登場，除體育賽事外，今年還結合在地文化特色作福新丁新枝祭，邀請民眾感受客庄魅力與運動活力。

六堆運動會今年由屏東縣佳冬鄉公所主辦，以「六堆心動力，佳冬再啟航」為主題，今天在屏東縣政府舉辦記者會，預告活動將於3月14日及15日在佳冬國中舉行。

客委會客發中心主任謝勝信接受媒體聯訪表示，舉辦六堆運動會除讓大家聚在一起，並推銷六堆文化外，也要讓六堆鄉親知道前人如何打拚出這片天地，藉以傳承。

屏東縣副縣長黃國榮說，邀請民眾參加六堆運動會，也可藉由運動會了解客庄文化。

佳冬鄉長賴文一提到，六堆運動會不僅是體育賽事，更是凝聚族群情感與傳承客家文化的重要平台，今年透過多元運動項目與周邊活動整體設計，讓不同年齡層都能找到合適的參與方式。

第61屆六堆運動會由佳冬鄉公所主辦，活動在2月21日由羽球競賽搶先登場，3月1日舉辦六堆健行路跑活動。賽事內容涵蓋田徑、籃球、客庄遊戰、競技疊杯、木球、傳統博弈等，今年結合在地文化特色作福新丁新枝祭，感受在地文化特色。