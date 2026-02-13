澎湖監獄兼顧醫療人權 促成首例收容人安置社福機構

澎湖監獄一名68歲收容人阿海（化名），因急性腦梗塞住院治療，須長時間復健療養，經努力與協調下，11日出監在農曆年前順利安置在社福機構養護，成為澎監首例社會福利安置案例。

法務部矯正署澎湖監獄發布新聞指出，收容人阿海在113年3月21日因急性腦梗塞緊急送醫住院治療，須長時間復健療養，獄方社工電訪家屬，得知個案家中經濟狀況不佳，父母雙亡、本身未婚、兄姊已年邁無能力負擔其出監後的照顧需求。

澎湖監獄與澎湖地檢署、澎湖縣政府社會處、更生保護會澎湖分會及社福機構，共同研討阿海出監後轉銜安置事宜，以協助其就醫養護，經過努力在2月11日出監當天，順利將阿海護送至社福機構安置和後續養護工作，並協助申請低收入戶等社會福利資格，促成澎湖監獄首例社會福利安置個案。

澎湖監獄典獄長曾至勲表示，矯正機關為社會安全網的一環，監所在執行收容人「矯正」、「教化」等工作同時，也兼顧醫療人權及收容人復歸社會的教育，落實人權國家理念，未來持續充實收容人醫療及處遇，並與各機關團體建構完整轉銜機制。