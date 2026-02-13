快訊

獨／國中生遭割頸亡…法界籲修少事法 楊爸唯一肯定的法官嘆：任何人都會動容

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

澎湖監獄兼顧醫療人權 促成首例收容人安置社福機構

中央社／ 澎湖縣13日電
澎湖監獄68歲收容人阿海（化名），因急性腦梗塞住院治療，須長時間復健療養，經努力與協調下，11日出監在農曆年前順利安置在社福機構養護，並協助申請社會福利資格。圖／中央社（澎湖監獄提供）
澎湖監獄68歲收容人阿海（化名），因急性腦梗塞住院治療，須長時間復健療養，經努力與協調下，11日出監在農曆年前順利安置在社福機構養護，並協助申請社會福利資格。圖／中央社（澎湖監獄提供）

澎湖監獄一名68歲收容人阿海（化名），因急性腦梗塞住院治療，須長時間復健療養，經努力與協調下，11日出監在農曆年前順利安置在社福機構養護，成為澎監首例社會福利安置案例。

法務部矯正署澎湖監獄發布新聞指出，收容人阿海在113年3月21日因急性腦梗塞緊急送醫住院治療，須長時間復健療養，獄方社工電訪家屬，得知個案家中經濟狀況不佳，父母雙亡、本身未婚、兄姊已年邁無能力負擔其出監後的照顧需求。

澎湖監獄與澎湖地檢署、澎湖縣政府社會處、更生保護會澎湖分會及社福機構，共同研討阿海出監後轉銜安置事宜，以協助其就醫養護，經過努力在2月11日出監當天，順利將阿海護送至社福機構安置和後續養護工作，並協助申請低收入戶等社會福利資格，促成澎湖監獄首例社會福利安置個案。

澎湖監獄典獄長曾至勲表示，矯正機關為社會安全網的一環，監所在執行收容人「矯正」、「教化」等工作同時，也兼顧醫療人權及收容人復歸社會的教育，落實人權國家理念，未來持續充實收容人醫療及處遇，並與各機關團體建構完整轉銜機制。

澎湖監獄68歲收容人阿海（化名），因急性腦梗塞住院治療，須長時間復健療養，經努力與協調下，11日出監後順利將阿海護送至社福機構安置和後續養護工作。圖／中央社（澎湖監獄提供）
澎湖監獄68歲收容人阿海（化名），因急性腦梗塞住院治療，須長時間復健療養，經努力與協調下，11日出監後順利將阿海護送至社福機構安置和後續養護工作。圖／中央社（澎湖監獄提供）

澎湖縣 監獄 社福

延伸閱讀

長照悲歌過年前特赦有這考量 委任律師曝賴總統要做1事避免憾事重演

八旬母弒子案總統特赦 衛福部：今年失能人口破90萬強化中重度支持

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

血糖控制得不錯，為什麼腎臟還是出問題？醫師揭開糖尿病常被忽略的真相

相關新聞

影／沒公德！「免費仔」占置物櫃 苓雅運動中心出手：解鎖收250

高雄市苓雅運動中心置物櫃被踢爆使用亂象，民眾在社群媒體貼出影片，一堆沒投錢的格子全被占用，不願投幣卻長時間占著置物櫃，直...

高雄土方條例修正案未過

高雄市議會臨時會昨天閉幕，營建剩餘土石方管理自治條例修正案因無共識而擱置。議員指土方直送最終去化地的機制倉促上路，配套不...

接受多家寵物業者招待…高雄動保處前處長涉案交保 農業局：調職查辦

高雄動保處葉姓前處長涉接受多家寵物業者招待，審查相關文件時護航過關，檢方訊後諭令50萬元交保。高雄市農業局長姚志旺表示，...

小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級

屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000...

屏東YouBike營運3年使用突破500萬人次 幸運兒出爐

屏東公共自行車YouBike自2023年2月正式上線營運，至今年1月突破500萬人次。目前屏東YouBike設站共170...

北竿戰地景點升級 06、08據點優化坑道變明亮、步道更好走

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處於去年完成「06據點」與「08據點」景觀與設施優化工程，從步道安全、坑道照明到停車與服務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。