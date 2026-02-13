高雄土方條例修正案未過

高雄市議會臨時會昨天閉幕，營建剩餘土石方管理自治條例修正案因無共識而擱置。議員指土方直送最終去化地的機制倉促上路，配套不足，會導致專業人員不敢簽證，並造成低窪農地回填土方短缺。工務局表示，目前土方去化不受影響，未來通過後可提高去化量，南星計畫區容量充足，預估可用到二○二八年底。

國土署為去化營建剩餘土石方，陸續頒布新措施，地方自治條例須配合修改。市府送審修正草案共六十二條，另涉及出土量達五十萬立方公尺以上者，應評估自設收容處所等規定。

工務局表示，原本「出土工地（Ａ）─土資場（Ｂ）─最終去化地（Ｃ）」的三段式流程，已可依土石方性質調整為Ａ直送Ｃ。凡未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求的土石方，查驗合格後可免進土資場，直送高雄港整地工區去化。

國民黨總召黃香菽說，好的土Ａ直送Ｃ可簡化流程，多數議員支持。但民進黨總召江瑞鴻說，Ａ直送Ｃ新制上路，等同沒人幫政府把關。

議員宋立彬指以往農地可從土資場買良土回填，現在土方全送入南星計畫區，農民去哪找土回填？可回填農地的B三、B四類土方恐短缺。議員陳明澤認為Ａ直送Ｃ的土方交由土木結構工程等技師簽證，無須土資場篩選，若土方有問題，誰簽單誰就違法！應通盤研究，不該倉促實施。

議員湯詠瑜認為中央僅函示說明土方去化措施，無直接裁罰效力，要靠地方自治條例補強，建議中央公布更詳細的施行指引。