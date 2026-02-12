聽新聞
接受多家寵物業者招待…高雄動保處前處長涉案交保 農業局：調職查辦
高雄動保處葉姓前處長涉接受多家寵物業者招待，審查相關文件時護航過關，檢方訊後諭令50萬元交保。高雄市農業局長姚志旺表示，除了將涉案人調離原職務外，已啟動行政調查。
高雄地檢署昨天公布調查進度，葉姓前處長涉接受多家寵物業者招待，在審查相關文件時護航過關，高雄地檢2日及4日發動搜索約談到案，檢方複訊後諭令50萬元交保、動保處承辦人5萬元交保，目前全案仍在深入追查中。高雄市府目前已將葉男調至市府參議一職。
姚志旺今天在高雄市議會接受媒體聯訪說，已經將葉男調離原先的主管職務，並啟動相關行政調查。目前正在司法偵辦階段，市府尊重司法偵辦的程序，盼毋枉毋縱，希望司法調查能夠釐清真相。
國民黨高雄市議員白喬茵今天在臉書（Facebook）表示，此案除了嚴懲、下台之外，市府應想出解決對策，加嚴控管高雄市的動物展演場所、寵物業者與繁殖場，並加強飼主責任徹底，減少遊蕩動物不斷增加的問題。
