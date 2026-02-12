快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東公共自行車YouBike營運3年來累計使用突破500萬人次。圖／縣府提供
屏東公共自行車YouBike自2023年2月正式上線營運，至今年1月突破500萬人次。目前屏東YouBike設站共170站，縣府表示，縣民對綠色運輸的支持與肯定，縣府將積極爭取中央計畫及空汙基金補助，持續擴大公共自行車服務範圍。

縣府交通旅遊處指出，第500萬人次是在1月31日晚上9點17分，於「潮州鎮公有停車場」借車，騎到「潮昇國小」站的40多歲女子，第500萬及前、後各2位民眾，縣府將致贈好禮。

縣府表示，縣府持續依據通勤需求、校園周遭、觀光熱點與大眾運輸節點周邊，進行YouBike站點優化與擴增，強化接駁功能，銜接鐵路、公車、客運與生活機能區，提升整體公共運輸使用率，建構完善公共自行車網絡，打造低碳交通與永續城市。

交旅處表示，屏東YouBike 2.0前30分鐘免費，優惠政策持續到今年底；使用TPASS行政院通勤月票屏東公車暢行299、屏東無限暢行399、南高屏999通勤月票等方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數。

相關問題可至YouBike官網（https://www.youbike.com.tw/region/pthg/）或24小時客服專線（08-8849-888）查詢。

屏東公共自行車YouBike營運3年來累計使用突破500萬人次。圖／縣府提供
相關新聞

屏東YouBike營運3年使用突破500萬人次 幸運兒出爐

屏東公共自行車YouBike自2023年2月正式上線營運，至今年1月突破500萬人次。目前屏東YouBike設站共170...

北竿戰地景點升級 06、08據點優化坑道變明亮、步道更好走

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處於去年完成「06據點」與「08據點」景觀與設施優化工程，從步道安全、坑道照明到停車與服務...

廣角鏡／陳朝旺回饋枋山 鄉親人人領紅包

屏東縣枋山鄉出身的泰博科技公司董事長陳朝旺，二○二三年起每年春節前都會回饋鄉里發放紅包。今年枋山鄉嘉和社區每人發放三千元...

澎湖啟動重要節日安全維護 府會首長慰問執勤人員

115年加強重要節日安全維護工作登場，澎湖府會首長今晚在低溫下慰問警消及協勤人員。縣長陳光復向在場執勤人員表達「辛苦了」...

紫氣東來迎新春 金門長青會手作400顆紫米年糕送獨居長者

農曆春節將至，金門縣長青會今日邀請志工與理監事齊聚一堂，親手製作應景年糕，提前為新年揭開序幕，眾人分工合作，從洗米、磨漿...

老照片憶當年 屏東青年攜手社區重現玉泉社區早期生活樣貌

「從老照片看到以前生活樣貌！」屏東縣九如鄉玉泉社區在地青年有感許多共同記憶點場景都漸消逝，申請縣府文化處青年參與社造計畫...

