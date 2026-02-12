屏東YouBike營運3年使用突破500萬人次 幸運兒出爐

屏東公共自行車YouBike自2023年2月正式上線營運，至今年1月突破500萬人次。目前屏東YouBike設站共170站，縣府表示，縣民對綠色運輸的支持與肯定，縣府將積極爭取中央計畫及空汙基金補助，持續擴大公共自行車服務範圍。

縣府交通旅遊處指出，第500萬人次是在1月31日晚上9點17分，於「潮州鎮公有停車場」借車，騎到「潮昇國小」站的40多歲女子，第500萬及前、後各2位民眾，縣府將致贈好禮。

縣府表示，縣府持續依據通勤需求、校園周遭、觀光熱點與大眾運輸節點周邊，進行YouBike站點優化與擴增，強化接駁功能，銜接鐵路、公車、客運與生活機能區，提升整體公共運輸使用率，建構完善公共自行車網絡，打造低碳交通與永續城市。

交旅處表示，屏東YouBike 2.0前30分鐘免費，優惠政策持續到今年底；使用TPASS行政院通勤月票屏東公車暢行299、屏東無限暢行399、南高屏999通勤月票等方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數。