北竿戰地景點升級 06、08據點優化坑道變明亮、步道更好走

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處於去年完成「06據點」與「08據點」景觀與設施優化工程，從步道安全、坑道照明到停車與服務空間一次到位，近期正式開放「06據點」，為北竿海岸線增添更友善的旅遊環境，也替戰地觀光注入新意。

馬管處表示，位在北竿海岸險要位置的06據點，向來以壯闊海蝕地形與獨特坑道窗景聞名，是攝影愛好者口耳相傳的取景熱點。不過，過去通往據點的階梯高低落差大，對長者與親子族群並不友善。馬管處此次重新整修步道，統一階梯級高，導入全齡化通用設計，並在階梯邊緣加強白色警示標線、更新綠色扶手，提升行走穩定度與辨識度。

坑道內部也同步翻新，因長年受潮濕與海風侵蝕，牆面斑駁、照明昏暗，這回全面重新粉刷並汰換老舊燈具，空間變得明亮整潔，軍事遺跡的歷史紋理也更清晰可見；外部則保留迷彩塗裝，與藍天碧海相映成趣，兼顧安全與戰地氛圍。

距離不遠的08據點，則鎖定服務機能升級。該處地勢陡峭、面海視野開闊，是北竿觀賞「藍眼淚」的熱門地點。為解決停車與夜間動線問題，馬管處新闢停車廣場，並設置低照度崁燈，在兼顧安全前提下減少光害，讓夜間賞景更從容。

此外，現地新建一棟兩層樓建築，一樓延續軍事迷彩外觀，保留原址記憶；二樓則以閩東傳統花崗石材點綴，呈現新舊並陳的設計語彙。建物主體已完工，正申請使用執照，未來將規畫作為觀光服務或休憩空間，串聯周邊景點，形成更完整的旅遊動線。