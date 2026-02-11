影／佛光山春節「白馬馱經」和諧共生光雕秀 場面震撼

春節闔家出遊，佛光山佛陀紀念館今年推出「白馬馱經」和諧共生光雕燈光秀，將從2月17日起一連展出到3月18日，今天晚間佛光山進行彩排活動，燦爛奪目的燈光秀配合音樂演出，場面壯麗震撼人心。今年結合星雲大師馬年墨寶「和諧共生．馬到成功」的祝福，作品融入黃金祈福樹等吉祥元素，透過花燈與光的藝術造景，整座佛陀紀念館彷彿成為亮麗動人的藝術品。

2026年佛光山開山六十年暨開山祖師星雲大師百歲誕辰，以「傳燈六十．百年仰望」紀念活動，象徵佛法傳承，普照十方。緣於馬年，以東漢年間，天竺高僧迦葉摩騰、竺法蘭「白馬馱經」故事，代表佛教開始弘傳發揚光大，為期近一個月的「光照大千祈福活動」，從早期的煙火到光雕呈現，符合環保趨勢，但震撼人心的感動始終不變，每年總是造成轟動，今年春節，佛陀紀念館在萬人照相台創新呈現了非常亮眼的花燈藝術「白馬馱經」，白馬代表清淨、正念與穩健前行，馬背承載經箱，承載著佛法的廣大無邊。透過花燈與光的藝術造景，祝願大眾馬上幸福、馬上有錢、馬上發財、馬上好運，吉祥如意，共創和諧光明之路。 佛光山住持心保和尚（左）到場觀賞光雕秀。記者劉學聖／攝影 佛光山佛陀紀念館今年推出「白馬馱經」和諧共生光雕燈光秀，將從2月17日起一連展出到3月18日，今天晚間佛光山進行彩排活動，燦爛奪目的燈光秀配合音樂演出，場面壯麗震撼人心。記者劉學聖／攝影