影／佛光山春節「白馬馱經」和諧共生光雕秀 場面震撼

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
佛光山佛陀紀念館今年推出「白馬馱經」和諧共生光雕燈光秀，將從2月17日起一連展出到3月18日，今天晚間佛光山進行彩排活動，燦爛奪目的燈光秀配合音樂演出，場面壯麗震撼人心。記者劉學聖／攝影
春節闔家出遊，佛光山佛陀紀念館今年推出「白馬馱經」和諧共生光雕燈光秀，將從2月17日起一連展出到3月18日，今天晚間佛光山進行彩排活動，燦爛奪目的燈光秀配合音樂演出，場面壯麗震撼人心。今年結合星雲大師馬年墨寶「和諧共生．馬到成功」的祝福，作品融入黃金祈福樹等吉祥元素，透過花燈與光的藝術造景，整座佛陀紀念館彷彿成為亮麗動人的藝術品。

2026年佛光山開山六十年暨開山祖師星雲大師百歲誕辰，以「傳燈六十．百年仰望」紀念活動，象徵佛法傳承，普照十方。緣於馬年，以東漢年間，天竺高僧迦葉摩騰、竺法蘭「白馬馱經」故事，代表佛教開始弘傳發揚光大，為期近一個月的「光照大千祈福活動」，從早期的煙火到光雕呈現，符合環保趨勢，但震撼人心的感動始終不變，每年總是造成轟動，今年春節，佛陀紀念館在萬人照相台創新呈現了非常亮眼的花燈藝術「白馬馱經」，白馬代表清淨、正念與穩健前行，馬背承載經箱，承載著佛法的廣大無邊。透過花燈與光的藝術造景，祝願大眾馬上幸福、馬上有錢、馬上發財、馬上好運，吉祥如意，共創和諧光明之路。

佛光山住持心保和尚（左）到場觀賞光雕秀。記者劉學聖／攝影
佛光山住持心保和尚（左）到場觀賞光雕秀。記者劉學聖／攝影
馬年 佛光山佛陀紀念館 花燈
相關新聞

澎湖啟動重要節日安全維護 府會首長慰問執勤人員

115年加強重要節日安全維護工作登場，澎湖府會首長今晚在低溫下慰問警消及協勤人員。縣長陳光復向在場執勤人員表達「辛苦了」...

紫氣東來迎新春 金門長青會手作400顆紫米年糕送獨居長者

農曆春節將至，金門縣長青會今日邀請志工與理監事齊聚一堂，親手製作應景年糕，提前為新年揭開序幕，眾人分工合作，從洗米、磨漿...

老照片憶當年 屏東青年攜手社區重現玉泉社區早期生活樣貌

「從老照片看到以前生活樣貌！」屏東縣九如鄉玉泉社區在地青年有感許多共同記憶點場景都漸消逝，申請縣府文化處青年參與社造計畫...

陳福海走訪金門榮服處 強調整合資源升級榮民照顧

金門縣長陳福海今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義，實地了解榮民服務照顧推動情形，並向第一線同仁致意慰勉，提前送上新春...

泰博董座陳朝旺回饋鄉里 屏東枋山4960鄉親人人領紅包

「鄉親們快來領紅包！」屏東縣枋山鄉出身的泰博科技公司董事長陳朝旺2023年起每年春節前都會回饋鄉里發放紅包，今年全鄉49...

影／騎士控駁二風箏線割脖子 高市文化局：加強巡邏、設警示牌

高雄駁二再傳風箏線傷人意外。一名民眾在社群平台發文，日前騎車行經哈瑪星鐵道園區周邊道路時，遭飛越馬路風箏線纏住拉扯割傷下...

