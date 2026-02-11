澎湖啟動重要節日安全維護 府會首長慰問執勤人員

115年加強重要節日安全維護工作登場，澎湖府會首長今晚在低溫下慰問警消及協勤人員。縣長陳光復向在場執勤人員表達「辛苦了」，並表示澎湖有你們真好，讓民眾平安、歡樂過春節。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、秘書長林文藻、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑等人，今晚在警察局長林樹國及消防局長許文光陪同下，兵分3路赴馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼等地，慰問執勤警消及協勤人員，並致贈加菜金與應景慰問品。

陳光復與陳毓仁肯定警消及協勤人員平日在地方治安與救災工作上的付出，也讚許他們在過年期間全力投入「加強重要節日安全維護工作」，維護治安與交通安全，讓民眾安心快樂過春節；並呼籲民眾給予支持與鼓勵。

澎湖縣警局表示，今年「加強重要節日安全維護工作」自2月9日至23日，以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」三大主軸，加強熱點巡邏與交通疏導，守護離島治安與交通。