金門田徑小將勇闖全國 林于辛2000公尺障礙屢奪金

金門縣國中田徑選手林于辛屢破2000公尺障礙個人紀錄，現為全國國男組第一；教練許仲宇說，他也創金門歷年國男1500公尺最快紀錄，「但國中選手進步快，仍要保持警惕」。

民國115年台北市春季全國田徑公開賽近日落幕，林于辛以6分9秒74成績在2000公尺障礙賽國中男子組破大會紀錄奪金；在此之前，林于辛在114年台北市秋季全國田徑公開賽、114年全國中等學校田徑錦標賽等賽事，也都於同組別獲金牌並破大會。

林于辛返回金門訓練時接受中央社記者採訪表示，今年春季盃比賽期間因感冒狀態不佳，沒有預期能獲好成績，「大家水準也越來越高，這次跑起來明顯感覺更吃力」，接下來全中運等賽事也會依教練安排備賽。

甫結束的春季盃賽事中，金門選手莊允翔也在1500公尺國中男子組，以4分11秒29拿下金牌並破大會，這也是他人生首面全國賽金牌；莊允翔說，小時候就跟著也是田徑選手的父親跑田徑，這次獲得金牌，「讓我練田徑更有動力，可以鼓勵我繼續練下去。」

林于辛、莊允翔教練許仲宇受訪指出，金門國中田徑表現逐步成長，「從達標全中運就很厲害，到現在可以在全國賽甚至全中運拿牌」；他分析，除了運動訓練方法、設備突破，因為金門沒有體育班制度，所以特別注重選手訓練效率，「學生肯吃苦，歷屆學長帶來的訓練氛圍也有傳承」。

許仲宇表示，春季盃除林于辛、莊允翔奪金，目前國三的選手方聖崴也在400公尺國男組獲銅牌並達標全中運；許仲宇說，國中是快速發育階段，很常見選手成績突然竄升，「希望他們也成為那些突然進步的選手。」