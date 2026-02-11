快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

金門田徑小將勇闖全國 林于辛2000公尺障礙屢奪金

中央社／ 金門11日電

金門縣國中田徑選手林于辛屢破2000公尺障礙個人紀錄，現為全國國男組第一；教練許仲宇說，他也創金門歷年國男1500公尺最快紀錄，「但國中選手進步快，仍要保持警惕」。

民國115年台北市春季全國田徑公開賽近日落幕，林于辛以6分9秒74成績在2000公尺障礙賽國中男子組破大會紀錄奪金；在此之前，林于辛在114年台北市秋季全國田徑公開賽、114年全國中等學校田徑錦標賽等賽事，也都於同組別獲金牌並破大會。

林于辛返回金門訓練時接受中央社記者採訪表示，今年春季盃比賽期間因感冒狀態不佳，沒有預期能獲好成績，「大家水準也越來越高，這次跑起來明顯感覺更吃力」，接下來全中運等賽事也會依教練安排備賽。

甫結束的春季盃賽事中，金門選手莊允翔也在1500公尺國中男子組，以4分11秒29拿下金牌並破大會，這也是他人生首面全國賽金牌；莊允翔說，小時候就跟著也是田徑選手的父親跑田徑，這次獲得金牌，「讓我練田徑更有動力，可以鼓勵我繼續練下去。」

林于辛、莊允翔教練許仲宇受訪指出，金門國中田徑表現逐步成長，「從達標全中運就很厲害，到現在可以在全國賽甚至全中運拿牌」；他分析，除了運動訓練方法、設備突破，因為金門沒有體育班制度，所以特別注重選手訓練效率，「學生肯吃苦，歷屆學長帶來的訓練氛圍也有傳承」。

許仲宇表示，春季盃除林于辛、莊允翔奪金，目前國三的選手方聖崴也在400公尺國男組獲銅牌並達標全中運；許仲宇說，國中是快速發育階段，很常見選手成績突然竄升，「希望他們也成為那些突然進步的選手。」

金門 金牌 教練
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

廈門知名足浴店突停業 不少金門民眾高額儲值恐求償無門

防走私、非洲豬瘟等 金門海巡岸海聯合威力掃蕩

春節前中國海警船連2天侵擾金門 海巡併航阻隔

田徑／張博雅奪金更打破全國紀錄 教練：她狀態很棒不意外

相關新聞

澎湖啟動重要節日安全維護 府會首長慰問執勤人員

115年加強重要節日安全維護工作登場，澎湖府會首長今晚在低溫下慰問警消及協勤人員。縣長陳光復向在場執勤人員表達「辛苦了」...

紫氣東來迎新春 金門長青會手作400顆紫米年糕送獨居長者

農曆春節將至，金門縣長青會今日邀請志工與理監事齊聚一堂，親手製作應景年糕，提前為新年揭開序幕，眾人分工合作，從洗米、磨漿...

老照片憶當年 屏東青年攜手社區重現玉泉社區早期生活樣貌

「從老照片看到以前生活樣貌！」屏東縣九如鄉玉泉社區在地青年有感許多共同記憶點場景都漸消逝，申請縣府文化處青年參與社造計畫...

陳福海走訪金門榮服處 強調整合資源升級榮民照顧

金門縣長陳福海今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義，實地了解榮民服務照顧推動情形，並向第一線同仁致意慰勉，提前送上新春...

泰博董座陳朝旺回饋鄉里 屏東枋山4960鄉親人人領紅包

「鄉親們快來領紅包！」屏東縣枋山鄉出身的泰博科技公司董事長陳朝旺2023年起每年春節前都會回饋鄉里發放紅包，今年全鄉49...

影／騎士控駁二風箏線割脖子 高市文化局：加強巡邏、設警示牌

高雄駁二再傳風箏線傷人意外。一名民眾在社群平台發文，日前騎車行經哈瑪星鐵道園區周邊道路時，遭飛越馬路風箏線纏住拉扯割傷下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。