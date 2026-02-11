連江縣市售食品抽檢17件 1件在地茼蒿農藥殘留超標

連江縣政府衛生局今天公布1月份市售食品抽檢結果，17件產品中，1件市場攤商銷售的馬祖產茼蒿，農藥殘留超標不符規定，其餘全數合格。

衛生局今天發布新聞稿指出，1月前往傳統市場與超市，針對蔬果檢驗農藥殘留，以及水產品檢驗動物用藥，進行食品安全抽檢；抽檢15件生鮮蔬果，以及2件水產品，共計17件。

衛生局說明，抽檢結果，1件由南竿獅子市場攤商自產自銷的茼蒿，因檢出殘留農藥Fenbutatin-oxide（芬佈賜）0.03ppm（標準為不得檢出），不符農藥殘留容許量標準規定；衛生局強調，針對違規攤商已完成訪談，並移交產業發展處進行後續處置。

衛生局呼籲，年關將近，民眾可至信譽良好商家選購當令蔬果，烹調青菜前應徹底清洗，煮食過程中打開鍋蓋，也能幫助農藥成分隨蒸氣揮散；而馬祖食品業者多向台灣本島進貨，相關單據應妥善保存，並依食品衛生安全法規落實管理，共同維護民眾健康。