連江縣市售食品抽檢17件 1件在地茼蒿農藥殘留超標

中央社／ 連江縣11日電

連江縣政府衛生局今天公布1月份市售食品抽檢結果，17件產品中，1件市場攤商銷售的馬祖產茼蒿，農藥殘留超標不符規定，其餘全數合格。

衛生局今天發布新聞稿指出，1月前往傳統市場與超市，針對蔬果檢驗農藥殘留，以及水產品檢驗動物用藥，進行食品安全抽檢；抽檢15件生鮮蔬果，以及2件水產品，共計17件。

衛生局說明，抽檢結果，1件由南竿獅子市場攤商自產自銷的茼蒿，因檢出殘留農藥Fenbutatin-oxide（芬佈賜）0.03ppm（標準為不得檢出），不符農藥殘留容許量標準規定；衛生局強調，針對違規攤商已完成訪談，並移交產業發展處進行後續處置。

衛生局呼籲，年關將近，民眾可至信譽良好商家選購當令蔬果，烹調青菜前應徹底清洗，煮食過程中打開鍋蓋，也能幫助農藥成分隨蒸氣揮散；而馬祖食品業者多向台灣本島進貨，相關單據應妥善保存，並依食品衛生安全法規落實管理，共同維護民眾健康。

相關新聞

澎湖啟動重要節日安全維護 府會首長慰問執勤人員

115年加強重要節日安全維護工作登場，澎湖府會首長今晚在低溫下慰問警消及協勤人員。縣長陳光復向在場執勤人員表達「辛苦了」...

紫氣東來迎新春 金門長青會手作400顆紫米年糕送獨居長者

農曆春節將至，金門縣長青會今日邀請志工與理監事齊聚一堂，親手製作應景年糕，提前為新年揭開序幕，眾人分工合作，從洗米、磨漿...

老照片憶當年 屏東青年攜手社區重現玉泉社區早期生活樣貌

「從老照片看到以前生活樣貌！」屏東縣九如鄉玉泉社區在地青年有感許多共同記憶點場景都漸消逝，申請縣府文化處青年參與社造計畫...

陳福海走訪金門榮服處 強調整合資源升級榮民照顧

金門縣長陳福海今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義，實地了解榮民服務照顧推動情形，並向第一線同仁致意慰勉，提前送上新春...

泰博董座陳朝旺回饋鄉里 屏東枋山4960鄉親人人領紅包

「鄉親們快來領紅包！」屏東縣枋山鄉出身的泰博科技公司董事長陳朝旺2023年起每年春節前都會回饋鄉里發放紅包，今年全鄉49...

影／騎士控駁二風箏線割脖子 高市文化局：加強巡邏、設警示牌

高雄駁二再傳風箏線傷人意外。一名民眾在社群平台發文，日前騎車行經哈瑪星鐵道園區周邊道路時，遭飛越馬路風箏線纏住拉扯割傷下...

