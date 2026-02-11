紫氣東來迎新春 金門長青會手作400顆紫米年糕送獨居長者

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長青會今日邀請志工們，親手製作應景年糕，包括金門縣副縣長李文良（二排右四）、縣議員董森堡（三排左五）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（二排左六）等人到場向長輩拜早年，並與志工合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今日邀請志工們，親手製作應景年糕，包括金門縣副縣長李文良（二排右四）、縣議員董森堡（三排左五）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（二排左六）等人到場向長輩拜早年，並與志工合影。記者蔡家蓁／攝影

農曆春節將至，金門縣長青會今日邀請志工與理監事齊聚一堂，親手製作應景年糕，提前為新年揭開序幕，眾人分工合作，從洗米、磨漿到蒸煮一氣呵成，短短數小時時間內完成約400顆軟糯香Q的年糕，將分送給志工、會員及地方獨居長輩，分享節慶喜悅。

活動現場熱氣蒸騰、笑聲不斷，包括金門縣副縣長李文良、縣議員董森堡、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允及縣府社會處長王茲繐都陸續到場向長輩拜早年，並品嘗剛出爐的年糕，肯定長青會長年深耕在地、凝聚社區情感的努力。

金門縣長青會理事長許淑慧表示，該會每逢重要節慶前夕，都會邀請志工夥伴製作傳統的應景餐點，她透露會中的志工「臥虎藏龍」，不少人手藝精湛，發糕、年糕、甚至花生粿都很在行，志工前一天即開始洗米、泡米、磨製米漿，全程不假外人之手，強調天然原味與養生理念，也展現團隊默契。

許淑慧說，這批年糕除分送理監事、會員與志工，也將贈與長期參與活動的長輩及獨居長者，盼透過傳統美食傳遞關懷，讓更多人感受節慶溫度。

據了解，華人社會過年，年糕象徵「步步高升」，是供桌與飯桌上不可或缺的吉祥食品。糯米、清水與砂糖等簡單食材，經過耐心蒸製，化為香甜綿密的傳統滋味，不論甜食或鹹食皆受歡迎。今年長青會更別出心裁，除白糯米外，特別加入120斤紫米入料，蒸出的年糕呈現淡雅紫色，寓意「紫氣東來」，為新春增添好彩頭。

縣府社會處專案輔導老師黃琇蓉相當肯定長青會，她說，長青會成員與服務對象皆以65歲以上長者為主，最大特色在於「由長者服務長者」。長輩不只是被服務者，也能運用自身經驗與傳統技能回饋社區，形成正向循環。她說，相較一般以社區發展協會為主體的運作模式，長青會更貼近長者需求，從過節氛圍到日常關懷，皆由長輩自身出發，營造不同於他處的溫暖社群。

金門縣長青會今日邀請志工與理監事齊聚一堂，親手製作應景年糕，眾人分工合作，從洗米、磨漿到蒸煮一氣呵成，短短數小時時間內完成約400顆軟糯香Q的年糕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今日邀請志工與理監事齊聚一堂，親手製作應景年糕，眾人分工合作，從洗米、磨漿到蒸煮一氣呵成，短短數小時時間內完成約400顆軟糯香Q的年糕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今日邀請志工們，親手製作應景年糕，眾人分工合作，從洗米、磨漿到蒸煮一氣呵成，短短數小時時間內完成約400顆軟糯香Q的年糕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今日邀請志工們，親手製作應景年糕，眾人分工合作，從洗米、磨漿到蒸煮一氣呵成，短短數小時時間內完成約400顆軟糯香Q的年糕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今日邀請志工們，親手製作應景年糕，包括金門縣副縣長李文良（左三）、縣議員董森堡（右一）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左一）及社會處長王茲繐（左二）到場向長輩拜早年，並品嘗剛出爐的年糕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今日邀請志工們，親手製作應景年糕，包括金門縣副縣長李文良（左三）、縣議員董森堡（右一）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左一）及社會處長王茲繐（左二）到場向長輩拜早年，並品嘗剛出爐的年糕。記者蔡家蓁／攝影

長輩 金門 獨居
